PAB * POLITICA: «KOMPATSCHER AD AOSTA RIBADISCE L’URGENZA DELLA RIFORMA DELL’AUTONOMIA»

11.18 - lunedì 24 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Kompatscher ad Aosta ribadisce l’urgenza della riforma dell’Autonomia. Il presidente della Provincia alle celebrazioni per l’anniversario dell’Autonomia valdostana: “Raggiungeremo il nostro traguardo assieme”.

Domenica 23 febbraio, nella sala “Maria Ida Viglino” del Palazzo della Regione di Aosta, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha preso parte alla celebrazione del 79° anniversario dell’Autonomia e del 77° anniversario dello Statuto di autonomia della Regione Valle d’Aosta.

Kompatscher, ospite d’onore assieme alla presidente del Gran Consiglio del Cantone Vallese Muriel-Favre Torelloz, ha approfittato dell’occasione per riflettere sui progressi e le sfide dell’Autonomia insieme al presidente della Regione Renzo Testolin, al presidente del Consiglio della Valle d’Aosta Alberto Bertin e al presidente del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta Alex Micheletto.

“Ringrazio il presidente Testolin per questo invito, è un piacere ed un onore poter festeggiare qui, assieme a voi, due anniversari importanti come quelli dell’Autonomia e dello Statuto speciale della Valle d’Aosta: come la Provincia autonoma di Bolzano “Speciale tra le Speciali”; come la Provincia autonoma di Bolzano, “Speciale” per la presenza di un’importante minoranza linguistica; come la Provincia autonoma di Bolzano, “Speciale” perché capace di tutelarla, valorizzarla, garantirne lo sviluppo”, ha detto il presidente della Provincia. “Una specialità che è intenzione mia, del presidente Testolin e, giustamente, anche dei governatori delle altre Regioni a Statuto speciale, confermare, riaffermare e, possibilmente, ampliare.

Abbiamo iniziato un percorso assieme, portando avanti il lavoro di riforma dei nostri Statuti tanto a livello tecnico quanto a livello politico. Poi, nella seconda metà dell’anno scorso, per volontà del Governo, lo abbiamo dovuto proseguire come Regione Trentino-Alto Adige, assieme alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli Affari Regionali. Contiamo di avere presto un testo, appena lo avremo provvederemo a condividerlo con voi, per riprendere assieme quel percorso, affinché tutte le Speciali possano raggiungere assieme il traguardo dell’aggiornamento dell’Autonomia”, ha concluso Kompatscher.