TARTER E BORTOLOTTI – CONSIGLIO COMUNALE TRENTO (ONDA) * FUNIVIA BONDONE: «OSSERVAZIONI ALLA “VIA“, LE SEI PRINCIPALI CRITICITÀ DEL PROGETTO “PAUP“»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Osservazioni alla Valutazione di Impatto Ambientale (ex art. 10, comma 2 L.P. n. 19/2013 e ss.mm.ii., ed eventualmente art. 11, comma 5 per integrazioni)
Si evidenziano le seguenti criticità, inerenti al progetto ricompreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Provinciale (PAUP):
1. Assenza di uno studio di fattibilità per il collegamento tra l’area “ex sit” e la stazione di partenza dell’impianto verso il Bondone.
2. Criticità del sistema ad agganciamento automatico, con specifico riferimento a:
– Difficoltà di accesso per persone con disabilità motoria e nuclei familiari con bambini;
– Impatto acustico e visivo non adeguatamente mitigato.
3. Sovrastima dei flussi di utenza e carenza di infrastrutture di supporto:
– La previsione di 900.000 presenze annue (pari a 2.700 utenti/giorno su 11 mesi) appare incongruente con i tempi di realizzazione delle opere complementari (strutture ricettive, marciapiedi, centro polifunzionale) necessarie entro il 2027.
4. Impossibilità di chiusura al traffico della S.P. 85:
– Trattandosi di valico alpino, la percorrenza veicolare risulta inderogabile;
– L’assenza di obbligo d’uso, unita a costi di bigliettazione elevati, comporterà svantaggi per residenti e turisti.
5. Sostenibilità economica dubbia:
– Costi di manutenzione annui stimati superiori a 3 milioni di euro annui;
– Eventuali politiche tariffarie agevolate aggraverebbero gli oneri, ricadendo sulla collettività già gravata da criticità locali (es. inadeguatezza ospedaliera, congestionamento tangenziale).
6. Problematiche viabilistiche e idrogeologiche nell’abitato di Sardagna:
– La riorganizzazione della viabilità verso la stazione (ubicata a sud) comporterà incrementi insostenibili del traffico in un centro vincolato morfologicamente;
– Rischio idrogeologico: la relazione geologica segnala perplessità sulla capacità del Rio Sardagna di delimitare l’area a massima pericolosità (P4 – Carta di Sintesi Provinciale), stante l’attività franosa nel fronte di cava a sinistra orografica della stazione.
