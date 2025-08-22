ACSI CICLISMO – TRENTO * “GALOPERA BIKE“: «GARA AMATORIALE RISERVATA AGLI SPECIALISTI DELLE RUOTE GRASSE, DOMANI ATTESI DALVAI E ZAMPEDRI»

10.09 - venerdì 22 agosto 2025

Domani alle Viote del Bondone c’è la Galopera Bike Dalvai e Zampedri tra gli attesi protagonisti. Domani, sabato 23 agosto, alle 9.45 prenderà il via l’edizione numero 11 della Galopera Bike, la gara amatoriale riservata agli specialisti delle ruote grasse riportata in auge dal Gruppo Sportivo Marzola, che è tornato a riproporla nel 2024 dopo alcuni anni di stop. Il gruppo guidato da Carlo Segatta, presidente del sodalizio, e da Corrado Benedetti ha rinnovato il proprio impegno organizzativo e oggi, nella suggestiva Piana delle Viote del Bondone, saranno nuovamente protagonisti i biker. A fianco degli organizzatori, “pedaleranno” anche l’Apt Trento Monte Bondone e le Asuc di Sopramonte e di Vigolo Baselga, che hanno garantito il proprio prezioso supporto per la buona riuscita dell’evento.

Il tracciato di gara porterà i concorrenti a sfidarsi all’ombra delle celebri Tre Cime del Bondone e avrà uno sviluppo di 4,5 chilometri, da coprire cinque volte, per i totali 22,5 chilometri di sviluppo (500 i metri di dislivello). La partenza verrà data alle 9.45 da Capanna Viote, teatro anche della zona d’arrivo, delle premiazioni e del pasta party post gara, valida come terza prova del campionato regionale individuale Acsi Trentino di mountain bike.

Le iscrizioni sono ancora aperte questa competizione e chiuderanno questa sera alle 20, da inviare alla mail trento.ciclismo@acsi.it. Il costo, rimasto invariato rispetto allo scorso anno, è di 25 euro, comprensivo di fornitura del microchip per il cronometraggio e del pasta party.

Tra gli iscritti, oltre a spiccare una folta pattuglia del Team Sella Bike, ci sono parecchi volti noti del panorama delle due ruote amatoriali, tra cui l’altoatesino Armin Dalvai e il trentino della Lissone Mtb Andrea Zampedri, giusto per citarne alcuni, mentre al femminile guidano la starting list Federica Spessot (Fontanari.it) e Debora Coslop (Team Bsr).

A fine gara verranno premiati i primi cinque classificati di ciascuna delle dodici categorie previste dal regolamento, ovvero Junior (19-29), Senior A (30-34), Senior B (35-39), Veterani A (40-44), Veterani B (45-49), Gentleman A (50-54), Gentleman B (55-59), Supergentleman A (60-64), Supergentleman B (65-74), Woman A (15-39), Woman B (40-49) e Woman C (50-60). Lo scorso anno s’imposero il bellunese trapiantato in Alto Adige Giulio De Bernardin e la trentina Claudia Paolazzi.

Foto archivio 2024