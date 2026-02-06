STRADA VINO E SAPORI – TRENTINO * GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI: «IL GUSTO SALE SUL PODIO, NASCONO TRE NUOVI WINE TOUR (BRONZE – SILVER – GOLD)»

19.27 - venerdì 6 febbraio 2026

Il gusto sale sul podio: nascono i Wine Tour olimpici tra Trentino e Alto Adige. Non solo sport. Gli imminenti giochi olimpici e paralimpici diventano un’occasione unica per scoprire l’anima enogastronomica delle Alpi. Nascono infatti tre nuovi Wine Tour che si snodano tra Trentino e Alto Adige: vere e proprie esperienze immersive pensate per raccontare l’identità alpina attraverso il vino, i formaggi e i sapori del territorio, rivolte in particolare agli ospiti internazionali e proposte interamente in lingua inglese.

Il progetto è il frutto di una collaborazione inedita tra Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, Strada dei Formaggi delle Dolomiti, Strada del Vino dell’Alto Adige, Trentino Marketing e IDM, unite in una visione condivisa che valorizza il territorio come top wine&food destination.

E le proposte ideate, ça va sans dire, si ispirano proprio al podio olimpico.

Wine Tour Bronze è un assaggio d’alta quota che racconta il cuore delle Dolomiti. L’esperienza prende il via con la visita a un caseificio di montagna, per scoprire i segreti della produzione casearia, seguita da una degustazione guidata di formaggi locali. In abbinamento, due calici di vino – uno trentino e uno altoatesino – scelti per esaltare i sapori di montagna. Un viaggio di circa 2,5 ore, in programma mercoledì 11 e 18 febbraio 2026 dalle ore 9.00.

Wine Tour Silver è un itinerario di mezza giornata dove le culture del Trentino e dell’Alto Adige si incontrano tra vigneti, borghi storici e grandi vini. Si parte da una cantina lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige, con visita e degustazione, per poi proseguire con un pranzo tipico di tre portate in un ristorante locale. Nel pomeriggio, tappa in Trentino, in Rotaliana Königsberg, con visita in cantina e degustazione finale. Il tour è in programma lunedì 9 e 16 febbraio, dalle ore 10.00 alle 16.30, con trasporto in pullman da Predazzo.

Wine Tour Gold rappresenta la medaglia d’oro: un’esperienza esclusiva e completa che attraversa alcuni dei paesaggi e dei terroir più rappresentativi delle due regioni. Si inizia in una cantina dell’Alto Adige, con visita e degustazione guidata da sommelier esperti, per poi proseguire lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige con visita ad una seconda cantina dove architettura, design e tradizione dialogano in modo armonico. Anche il pranzo è in programma tra le botti, in una realtà della Piana Rotaliana, patria del Teroldego Rotaliano, seguito ovviamente dalla visita in cantina. Nel pomeriggio, ultima tappa in Val di Cembra, culla della viticoltura eroica, tra vigneti terrazzati e degustazioni di Müller Thurgau e Trentodoc. In programma venerdì 13 e 20 febbraio, dalle ore 8.00 alle 18.30, con partenza in pullman da Predazzo.

Questa significativa collaborazione tra Trentino e Alto Adige segna l’inizio di un nuovo percorso condiviso: un modello che potrà essere replicato e ampliato nel corso dell’anno con nuove proposte dedicate ai food&wine lovers, per vivere esperienze sempre diverse e autentiche tra due dei territori enologici più vocati d’Italia.