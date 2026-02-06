ON. URZÌ (FDI) * UNIVERSITÀ: «RISCHIO SCIPPO AGLI ITALIANI DELL’AUTONOMIA DI SCELTA SUI RAPPRESENTANTI, VOTO PER SCONGIURARE PRECEDENTE»

19.23 - venerdì 6 febbraio 2026

Università, di storico oggi rischia di esserci lo scippo agli Italiani dell’autonomia di scelta sui propri rappresentanti, voto per scongiurare il precedente. Richiestomi da più parti una mia valutazione come coordinatore regionale di Fratelli d’Italia sull’elezione in giunta provinciale dei quattro nomi dei componenti del Consiglio dall’Università (di cui uno solo italiano, il secondo infatti è stato deciso dal Senato accademico quindi non dalla Provincia) comunico di avere già posto da giorni con assoluta fermezza il tema di un chiarimento di principio all’interno della coalizione sulle modalità con le quali si indicano i rappresentanti dei diversi gruppi linguistici negli organi rappresentativi del nostro sistema dell’autonomia.

Verifica che sarebbe stata più opportuna prima delle determinazioni e non a giochi fatti. Perché se passa il principio che una maggioranza come quella del gruppo linguistico tedesco può anche scegliersi gli italiani al posto degli italiani viene incrinato uno dei fondamenti dell’autonomia.

Perché chi impone agli italiani i nomi degli italiani sono gli stessi che insorgono quando al governo si ipotizzava la nomina di un sottosegretario di lingua tedesca, in una persona validissima e competente, Roland Griessmair (come validissimo e competente lo è oggi il dottor Giudiceandrea).

Ci fu chi accusò il governo di tentare un colpo di mano contro gli indirizzi e le decisioni interne al gruppo tedesco, una sorta di attentato all’autonomia, e non se ne fece nulla nonostante il governo avrebbe potuto procedere con la forza dei numeri.

Il caso dell’Università è andato al contrario, Fratelli d’Italia non ha nascosto di non accettare il metodo di indicare l’italiano dalla posizione di forza dettata dei numeri del gruppo tedesco che avrebbe potuto decidere da solo (e che avrebbe deciso in ogni caso da solo qualunque posizione si fosse assunta) ma il presidente Kompatscher, va rilevato, non ha ritenuto l’obiezione meritevole di adeguato approfondimento.

Due pesi e due misure, questo è ciò che personalmente come coordinatore regionale del partito non posso tacere.

È un episodio grave, che se diventasse metodo prevederebbe la sottrazione al gruppo linguistico italiano della possibilità di scelta sui propri rappresentanti.

Ed il voto a favore degli italiani in giunta (io non lo avrei dato, per una questione di principio, ed i principi contano eccome come quando Fratelli D’Italia è stato l’unico partito e non entrare al governo con Draghi per mantenere fede ai propri valori, e poco importante era che invece tutti gli altri vi si accomodassero) è servito comunque a sottrarre tecnicamente al Presidente Kompatscher l’arbitrio di avere instaurato un precedente vincolante.

Al futuro presidente Giudiceandrea i migliori auguri per il suo strategico lavoro (ha tutte le competenze e le qualità) ma l’avere posto il tema non ha mai riguardato la sua persona ma un metodo sbagliato e arrogante messo in atto da altri, non lui. Ho avuto modo di comunicarglielo personalmente con la mia stima.

Perché se il principio del superamento della rigidità dell’indicazione da parte di un gruppo linguistico dei propri rappresentanti fosse sincera e autentica questa varrebbe sempre, non solo quando fa comodo ad una parte o al presidente Kompatscher che peraltro nel suo pacchetto di governatori dell’Università ha inserito anche l’ex Senatore Karl Zeller, ma mica ci ha chiesto se su di lui eravamo d’accordo prima di indicarlo. Perché sui tedeschi ha ritenuto di avere la prerogativa di potere decidere da solo. Ma se l’è presa anche sulla componente italiana.

E allora su cosa dovrebbe potere essere determinante e autonoma nelle proprie decisioni la minoranza italiana? Un tema che non si esaurisce con il voto di oggi, anzi si apre e che si collega perfettamente al dibattito in tema di disagio degli italiani.

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige.