SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VAL DI FASSA – VALANGA IN VAL LASTIES: «5 SCIALPINISTI COINVOLTI, UNO ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE DI BOLZANO»

Valanga in Val Lasties, intervento di recupero e bonifica. Le condizioni del manto nevoso continuano a essere instabili e una valanga si è staccata nella mattinata di oggi in Val Lasties, alta Val di Fassa, coinvolgendo un gruppo di 5 scialpinisti di cui uno rimasto completamente sepolto.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata dopo le 10:30 da uno degli sciatori del gruppo.

La Centrale Unica di Emergenza ha allertato l’Aiut Alpin Dolomites, giunto sul luogo con unità cinofile e la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico Alta Fassa, con 3 soccorritori trasportati dall’Aiut Alpin e altri rimasti in piazzola a disposizione.

Le ricerche sono state avviate autonomamente dal gruppo di scialpinisti coinvolti, tutti italiani sulla trentina attrezzati con Artva, pala e sonda, che hanno trovato e tirato fuori l’infortunato. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure, le squadre allertate hanno dato supporto nello scavo e proceduto successivamente con la bonifica della valanga.

Lo scialpinista sepolto, una volta riportato in superficie, è stato elitrasportato all’ospedale di Bolzano, mentre gli altri coinvolti non hanno riportato gravi traumi e sono scesi a valle scortati dalla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, alla luce dei numerosi episodi valanghivi di questi giorni, raccomanda una prudente pianificazione dei propri itinerari, consultando il bollettino valanghe e valutando attentamente le zone ad alto rischio.