SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO NOTTURNO AL BIVACCO BAILONI (MARZOLA): «18ENNE SI FERISCE ALLA GAMBA CON UN’ASCIA, TRASPORTATO IN OSPEDALE CON L’ELICOTTERO» (FOTO E VIDEO)

Un ragazzo di diciotto anni è stato soccorso nella notte dopo essersi accidentalmente ferito ad una tibia con un’ascia presso il Bivacco Bailoni, in Marzola.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 22.30 da parte di alcuni amici che si trovavano con lui al bivacco.

La Centrale Unica di Emergenza ha dapprima inviato una squadra di operatori della Stazione Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, fra i quali un sanitario.

Giunti via terra sul target intorno alle 23 e valutate le condizioni del ragazzo, il sanitario ha chiesto poi l’intervento dell’elicottero, per un più rapido trasporto a valle.

Il velivolo ha dunque sbarcato sul posto il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, che hanno provveduto ad imbarcare il giovane a bordo, elitrasportandolo infine all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è giunto a mezzanotte e mezza.

