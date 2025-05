SILVIA BETTA * COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) – BALLOTTAGGIO ELEZIONI: “ FERMIAMO IL RITORNO AL PASSATO, È IL MOMENTO DI UNIRCI”

11.56 - venerdì 9 maggio 2025

Ballottaggio del 18 maggio: fermiamo il ritorno al passato!

Il 18 maggio è una data fondamentale per il nostro comune. È il giorno in cui possiamo finalmente dare voce e forza a un progetto che mette al centro il benessere, la sicurezza e il futuro delle nostre frazioni e dei nostri quartieri.

È il momento di unirci per sostenere Silvia Betta, leader del centro destra civico autonomista che ha dimostrato di avere a cuore le reali esigenze dei residenti e il desiderio di completare ed attuare tutti gli interventi significativi per migliorare la nostra comunità.

Se guardiamo dall’altra parte vediamo il candidato della Sinistra, Zanoni, sostenuto da quelle stesse facce e da quel sistema che ha governato malamente la nostra città per 15 anni, a partire da Mosaner, assessore all’urbanistica prima e sindaco poi – mandato a casa dai cittadini solo quattro anni e mezzo fa stufi dell’immobilismo e delle sue scelte contro il territorio –Ora rischiamo di rivederlo nella giunta del candidato Zanoni, pronto per riprendersi il potere.

È il momento di fermare questa Sinistra che ha fatto tanti danni, distruggendo la bellezza di Riva, distribuendo ovunque costruzioni e cemento.

Chi vuole davvero riportare indietro l’orologio, consegnando di nuovo Riva del Garda a chi ha cementificato senza criterio, lasciando in eredità mostri architettonici come la famigerata torre “oscenica”?

È ora di prendere le distanze da chi vuole tenere il nostro comune bloccato nel passato!

Guardiamo avanti!

Invitiamo tutte le forze politiche responsabili e i cittadini che hanno a cuore il futuro di Riva del Garda a unirsi a noi per fermare il ritorno di chi ha già fatto troppi danni.

Ogni voto è cruciale, ogni partecipazione è fondamentale per costruire un futuro che protegga i nostri valori, la nostra città e ciò che ci rende unici.

La sinistra quando ha governato, ha fallito.

Ora chiede fiducia? Non basta cambiare volto o linguaggio, se la sostanza resta la stessa. Non possiamo accettare un ritorno mascherato al passato.

Il 18 maggio scegliamo il futuro, scegliamo Silvia Betta, con un programma serio e realizzabile

Diciamo NO al ritorno all’immobilismo, ai soliti giochi di potere, alle promesse tradite.

È il momento di unirci, di mobilitarci, di far sentire la nostra voce. Ogni voto conta. Ogni cittadino può fare la differenza.

Caro elettore e cara elettrice questo è il vostro momento!

*

Silvia Betta

Candidata sindaca – Comune Riva del Garda