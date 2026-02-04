PAT * OLIMPIADI: «IL 5 FEBBRAIO L’INAUGURAZIONE DELLA SALA OPERATIVA IN VAL DI FIEMME»

13.50 - mercoledì 4 febbraio 2026

È in programma domani, mercoledì 5 febbraio alle ore 11.30, l’inaugurazione della Sala operativa provinciale della Protezione civile trentina, nodo centrale del sistema di coordinamento per i Giochi olimpici e paralimpici invernali in Val di Fiemme.

La Sala operativa ha sede a Cavalese, presso la Caserma dei Vigili del fuoco volontari in via Lagorai, e svolgerà funzioni di comando, monitoraggio e coordinamento delle attività di Protezione civile.