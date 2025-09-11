ROSSATO (FDI) MORANDUZZO (LEGA) * GARDOLO (TN): «ACCORDO TRADITO DAL PRESIDENTE TEZZON, DI FATTO SFIDUCIATO DAL PD»

17.08 - giovedì 11 settembre 2025

GARDOLO: ACCORDO TRADITO DAL PRESIDENTE TEZZON, DI FATTO SFIDUCIATO DAL PARTITO DEMOCRATICO.

La seduta del Consiglio Circoscrizionale di Gardolo di ieri, 10 settembre 2025, ha evidenziato una situazione di profonda criticità istituzionale, culminata nella mancata approvazione della proposta di istituire la Commissione Sicurezza, strumento ritenuto essenziale per affrontare in modo organico e condiviso le problematiche che da tempo interessano il territorio.

La Commissione, inserita all’ordine del giorno e annunciata dal Presidente Ivan Tezzon, rappresentava un’occasione di collaborazione trasversale tra tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, a testimonianza della centralità del tema della sicurezza per i residenti e per gli operatori economici di Gardolo. L’ampia condivisione iniziale lasciava presagire un voto unitario, volto a rispondere concretamente alle attese della comunità.

Tuttavia, nelle ore immediatamente precedenti alla seduta, una scelta interna al Partito Democratico ha determinato il venir meno dell’accordo, con l’effetto di compromettere la discussione e di vanificare un percorso che avrebbe potuto rafforzare il ruolo del Consiglio Circoscrizionale come sede di confronto costruttivo. Tale decisione, legata a dinamiche politiche interne, ha avuto come conseguenza non solo il blocco dell’istituzione della Commissione, ma anche l’indebolimento della stessa Presidenza.

A rendere ancor più evidente la fragilità della posizione del Presidente è stata la scelta di alcuni consiglieri della stessa maggioranza, in particolare del Partito Democratico, di votare contro la sua richiesta di rinviare alla prossima seduta la discussione del punto 14 dell’ordine del giorno, riguardante proprio l’istituzione della Commissione Sicurezza. Un episodio che si traduce in un segnale inequivocabile di sfiducia interna, reso palese in un’aula consiliare che avrebbe invece dovuto essere luogo di confronto costruttivo e responsabile.

Questi avvenimenti, al di là della dialettica politica, pongono un tema di credibilità delle istituzioni locali. La comunità di Gardolo, che attende da anni risposte concrete in materia di sicurezza, ha visto sfumare un’opportunità di avanzamento per ragioni che nulla hanno a che fare con l’interesse collettivo.

«Quanto accaduto è di una gravità inaudita: il Partito Democratico ha sacrificato un’importante opportunità per il nostro quartiere sull’altare di logiche di partito» – ha dichiarato Devid Moranduzzo, Segretario di Sezione di Trento della Lega Salvini Premier. – «Agire in questo modo, danneggia la credibilità della politica e dimostra totale indifferenza verso la sicurezza, che è un tema sentito da tutta la comunità».

Sulla stessa linea Katia Rossato, Presidente del Circolo Cittadino di Fratelli d’Italia, ha commentato: «Abbiamo assistito ad un atto di autolesionismo politico. Un’iniziativa bipartisan, nata per dare risposte concrete ai cittadini, è stata stroncata da un veto ideologico. Il PD ha scelto la chiusura e l’arroganza anziché la collaborazione, tradendo la fiducia delle forze politiche e, soprattutto, quella dei cittadini».

La coalizione di centrodestra ribadisce con fermezza che la sicurezza non può essere ricondotta a logiche di parte, ma deve rappresentare un valore condiviso e una priorità nell’azione amministrativa. Per questo confermiamo il nostro impegno a portare avanti con determinazione le istanze dei cittadini e a riproporre con forza soluzioni utili al territorio, nella convinzione che il bene comune debba sempre prevalere sulle appartenenze partitiche e sulle contrapposizioni ideologiche.

*

Katia Rossato – Presidente Circolo di Trento di Fratelli d’Italia

Devid Moranduzzo – Segretario Sezione di Trento Lega Salvini Premier

