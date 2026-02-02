RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * HOSPITALITY: «AL VIA OGGI LA 50MA EDIZIONE, PRESENTI 750 ESPOSITORI E 60 TOP BUYER INTERNAZIONALI»

18.34 - lunedì 2 febbraio 2026



UNA STORIA DI ACCOGLIENZA CON RADICI NEL TERRITORIO E SGUARDO AL FUTURO. La manifestazione celebra 50 edizioni con oltre 750 espositori e più di 60 top buyer internazionali, tra eventi, innovazione, tecnologie e nuove visioni per il futuro del settore.

È stata inaugurata questa mattina, al Quartiere Fieristico di Riva del Garda, la 50a edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la più completa fiera internazionale in Italia dedicata agli operatori dell’HoReCa, organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, in programma fino a giovedì 5 febbraio. Una storia che racconta l’evoluzione dell’accoglienza italiana, tra innovazione, passione e capacità di interpretare i cambiamenti del settore. Molto più di una vetrina espositiva, la fiera è diventata nel tempo un luogo di incontro, confronto e crescita, nata da un territorio dalla forte vocazione turistica e cresciuta insieme ad esso. Un legame autentico, costruito negli anni, che oggi si traduce in valore, opportunità e nuove prospettive per la comunità che l’ha generata, continuando a guardare al futuro con entusiasmo e responsabilità.

Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza quest’anno riunisce oltre 750 espositori e top buyer internazionali, grazie all’attività di scouting e ai programmi di incoming realizzati anche in collaborazione con Agenzia ITA – Italian Trade Agency. La manifestazione si è aperta ufficialmente con l’Opening Talk “Celebrating With You”, un momento di confronto e approfondimento che ha coinvolto rappresentanti del mondo istituzionale, associativo e imprenditoriale.

È con profonda emozione che inauguriamo la 50ª edizione di Hospitality, un traguardo raggiunto grazie a scelte coraggiose, impegno e relazioni costruite nel tempo. In un mercato dell’ospitalità in continua evoluzione, caratterizzato da nuove esigenze e sfide sempre più complesse, Hospitality conferma il suo ruolo strategico, valorizzando il fattore umano e restituendo al territorio e alla community del settore visione, opportunità e crescita – ha dichiarato Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi. – Questa edizione speciale è dedicata a chi ha costruito con noi questa storia, a chi la vive ogni giorno e a chi continuerà a darle futuro. Un ringraziamento particolare va dunque a istituzioni, associazioni, espositori e tutti gli attori della filiera”.

Nei 9 padiglioni su 46.500 mq, la fiera presenta le ultime tendenze e una proposta completa per l’ospitalità e la ristorazione articolata in quattro aree tematiche – Beverage, Contract&Wellness, Food&Equipment, Renovation&Tech – e quattro aree speciali dedicate a mixology, vino ed enoturismo, birra artigianale e, novità 2026, Dimensione Gusto, uno spazio che valorizza l’enogastronomia locale con le eccellenze del Garda Trentino. Attenzione particolare al turismo open-air, segmento strategico che in Italia genera un indotto di circa 8,5 miliardi di euro, nel padiglione Outdoor Boom. “

Questa edizione è il risultato di un cammino costruito insieme – ha sottolineato Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, – fondato su evoluzione, innovazione e crescita dell’ospitalità. Oggi guardiamo al futuro con responsabilità e piena consapevolezza delle sfide che ci attendono: è questo lo spirito di una fiera che continua a svilupparsi insieme alla community dell’accoglienza. E quest’anno per interpretare l’esigenza degli espositori di aprirsi a un pubblico più ampio, abbiamo voluto avvicinare la fiera al territorio, con Out&About – Il lato fuori di Hospitality, un calendario di eventi diffusi che coinvolge la città di Riva del Garda e alcune delle sue location più iconiche”.

Da evidenziare, il consolidamento del format H Experience, con le iniziative esperienziali dedicate ad accessibilità, progettazione, digitalizzazione e tasting, tra cui la terza edizione del progetto DI OGNUNO, incentrato quest’anno sulla ricettività open air con l’installazione Orizzonti Possibili, e AI Playground, un’area interattiva in cui è possibile esplorare il ruolo dell’intelligenza artificiale nel miglioramento dei processi aziendali. Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality è intervenuta illustrando le caratteristiche di questa edizione e ribadendo la centralità delle persone nel settore dell’accoglienza: “Hospitality pone al centro le persone: professionisti, aziende e partner che ogni anno contribuiscono a renderla un luogo di incontro, crescita e confronto. Dall’ascolto delle loro esigenze nascono contenuti ed esperienze in grado di generare valore concreto per il comparto HoReCa, integrando tecnologia, sostenibilità e dimensione relazionale”.

La manifestazione propone 150 appuntamenti tra eventi, esperienze e formazione e, in occasione della 50ª edizione, rafforza il legame con il territorio attraverso Out&About – Il lato fuori di Hospitality, un calendario diffuso che coinvolge la città e alcune delle sue location più iconiche. “Hospitality è nata dalla vocazione di questo territorio e ne è una delle espressioni più autentiche – ha dichiarato il Sindaco di Riva del Garda, Alessio Zanoni. – In cinquant’anni ha contribuito al benessere della comunità e alla promozione della destinazione, accompagnando gli operatori in un percorso di crescita e visione. Parlare di vocazione significa parlare del futuro che vogliamo costruire insieme, come sistema e come tessuto sociale”.

Il settore dell’ospitalità per il Trentino è strategico e nell’ultimo periodo sta dando prova della sua forza, basti ricordare il risultato record del 2025, che ha registrato la miglior stagione estiva degli ultimi dieci anni, con una crescita di arrivi e presenze attorno al 5%. “Manifestazioni come Hospitality sono fondamentali per il nostro territorio, perché rappresentano un luogo di incontro e confronto, consentono alle imprese turistiche di capire gli orientamenti emergenti, di approfondire temi di attualità, di formarsi sul futuro dell’accoglienza chiamato a gestire importanti trasformazioni strutturali e digitali, nonché di trarre spunti per orientare i propri investimenti – ha dichiarato Roberto Failoni, Assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca della Provincia autonoma di Trento. – Su questo l’amministrazione c’è e sta facendo la propria parte, basti ricordare i numeri dei tre Bandi Qualità che abbiamo promosso, fra cui anche un’edizione legata alle Olimpiadi. Abbiamo investito in modo significativo sulla qualità del sistema dell’ospitalità e i risultati ci sono”.

Nel corso dell’Opening talk Fabrizio Lobasso, Vice Direttore Generale per la Crescita e le Esportazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha sottolineato la strategicità del settore Horeca per il sistema Italia, che vale circa 100 miliardi di euro e ha registrato esportazioni per 4,3 miliardi nei primi sei mesi del 2025. Nel suo intervento ha ribadito il ruolo di manifestazioni come Hospitality nel sostenere l’export e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, evidenziando come l’ospitalità sia un valore che unisce capacità di accoglienza, innovazione, sostenibilità, formazione e inclusività. Sono intervenuti anche Bartolo D’Amico – Presidente ADA Italia, Marco Fontanari, Presidente Associazione Ristoratori Pubblici Esercizi del Trentino e Consigliere Nazionale Fipe, Alessandro Massimo Nucara, Direttore Generale Federalberghi, Fabio Poletti, Vice Presidente FAITA Federcamping e Silvio Rigatti, Presidente Garda Trentino.

L’inaugurazione si è conclusa con la premiazione dei Past President di Riva del Garda Fierecongressi, un riconoscimento per il contributo di chi ha guidato la manifestazione e ne ha garantito continuità e visione nel tempo.

Hospitality è realizzata con il sostegno di Cassa Centrale, Cassa Rurale Alto Garda – Rovereto e ITAS Mutua.