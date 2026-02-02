CONFCOMMERCIO TRENTINO * HOSPITALITY 2026: «AL VIA OGGI LA 50ª EDIZIONE DEL SALONE DELL’ACCOGLIENZA, QUATTRO GIORNI DI NETWORKING ED INNOVAZIONE»

18.20 - lunedì 2 febbraio 2026

Confcommercio Trentino protagonista a Hospitality 2026. Al via oggi la 50ª edizione del Salone dell’Accoglienza: quattro giorni di networking, formazione e innovazione per il settore HoReCa

Riva del Garda. Prende il via oggi Hospitality 2026 – Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale di riferimento per il settore Ho.Re.Ca., che celebra quest’anno il traguardo storico della 50ª edizione. Confcommercio Trentino partecipa alla manifestazione, in programma dal 2 al 5 febbraio presso il Quartiere Fieristico di Riva del Garda, con una presenza articolata e diffusa pensata come punto di incontro e confronto per associati, operatori e visitatori.

Gli spazi e gli appuntamenti proposti sono dedicati al networking, alla formazione e alla condivisione di esperienze, con l’obiettivo di sostenere la crescita e lo sviluppo del sistema economico territoriale trentino.

GLI SPAZI DI CONFCOMMERCIO

Nel Padiglione B1 – Piano Interrato (stand B1/I06) è presente lo stand realizzato da Confcommercio Trentino insieme all’Associazione Ristoratori del Trentino, un punto di riferimento per operatori e visitatori oltre che luogo per momenti di confronto dedicati al mondo della ristorazione, della sala e del bar, con contest e attività formative che valorizzano le competenze degli studenti degli istituti alberghieri del territorio. All’Outdoor Boom Arena – Padiglione A2, FAITA Trentino propone incontri e tavole rotonde sul turismo all’aria aperta, tra sostenibilità, innovazione e nuove prospettive di sviluppo. Al Theatre – Padiglione D trovano spazio gli appuntamenti a cura di Confcommercio, dedicati ai temi strategici del commercio, del turismo e della valorizzazione del Made in Italy.

IL PROGRAMMA COMPLETO

LUNEDÌ 2 FEBBRAIO

Ore 14:30 – 17:00

Contest “Art in un Cocktail”

Padiglione B1, piano interrato, stand B1/I06

A cura di: Associazione Ristoratori del Trentino

Ore 15:00 – 15:45

“Orizzonti possibili nel turismo Open Air di Ognuno”

Outdoor Boom Arena – Padiglione A2

A cura di: FAITA Trentino e FAITA Nazionale

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO

Ore 10:30 – 11:45

“Quando il commercio diventa destinazione turistica. Un sistema che cresce insieme”

Theatre – Padiglione D

A cura di: Confcommercio Trentino

Ore 11:00 – 11:45

“Sinfonia delle varietà di origine bordolese in Trentino”

Padiglione B4 – Wine Arena

A cura di: Associazione Pubblici Esercizi del Trentino

Ore 11:15 – 12:00

“La gestione sostenibile del verde nei campeggi: da costo operativo a leva di valore”

Outdoor Boom Arena – Padiglione A2

A cura di: FAITA Trentino

Ore 14:30 – 15:15

“Dream & Work, percorso di inserimento lavorativo nel settore ristorativo”

Theatre – Padiglione D

A cura di: Associazione Ristoratori del Trentino

Ore 14:30 – 17:00

Contest “Le diverse abilità in sala e bar”

Padiglione B1, piano interrato, stand B1/I06

A cura di: Associazione Ristoratori del Trentino

Ore 15:00 – 15:45

“Lagodigardacamping: stronger together”

Outdoor Boom Arena – Padiglione A2

A cura di: FAITA Trentino

Ore 15:30 – 16:15

“Dal Made in Italy al Sense of Italy”

Theatre – Padiglione D

A cura di: Confcommercio Trentino

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO

Ore 12:00 – 12:45

Meet & Greet – Aperitivo di benvenuto

Outdoor Boom Arena – Padiglione A2

A cura di: FAITA Trentino e FAITA Nazionale

Ore 14:00 – 15:45

Incontro Soci FAITA Nazionale

Outdoor Boom Arena – Padiglione A2

A cura di: FAITA Nazionale

Ore 14:30 – 17:00

Contest “Dream Team”

Padiglione B1, piano interrato, stand B1/I06

A cura di: Associazione Ristoratori del Trentino

Ore 16:30 – 18:00

“Turismo all’aria aperta: sfide e opportunità nell’evoluzione da quantità a qualità”

Theatre – Padiglione D

A cura di: FAITA Trentino e FAITA Nazionale

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO

Ore 11:15 – 12:00

“Dai chatbot agli agenti AI digitali. L’evoluzione dell’IA nel turismo all’aria aperta”

Outdoor Boom Arena – Padiglione A2

A cura di: FAITA Trentino

UN’AGENDA RICCA E DIVERSIFICATA

Il programma di Confcommercio Trentino spazia dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità ambientale, dall’inclusività sociale alla valorizzazione del Made in Italy, toccando tutti i temi più attuali e strategici per il settore dell’accoglienza, della ristorazione e del turismo all’aria aperta. Particolare attenzione viene dedicata ai contest rivolti agli studenti degli istituti alberghieri, iniziative che si ripetono con successo da diversi anni e che rappresentano un’opportunità fondamentale di formazione e orientamento professionale per le nuove generazioni. I contest “Art in un Cocktail”, “Le diverse abilità in sala e bar” e “Dream Team” valorizzano le competenze tecniche, la creatività e l’inclusività nel settore della ristorazione e del bar.

Gli incontri sul turismo all’aria aperta, promossi da FAITA Trentino, affrontano le sfide della transizione verso un turismo di qualità, l’applicazione dell’intelligenza artificiale e la gestione sostenibile delle strutture ricettive open air.

I workshop a cura di Confcommercio approfondiscono il ruolo del commercio come fattore di attrattività turistica e la transizione dal concetto di Made in Italy al più ampio “Sense of Italy”, che valorizza l’esperienza complessiva del territorio italiano.

INGRESSO GRATUITO PER GLI ASSOCIATI

Tutti gli associati di Confcommercio Trentino e delle Associazioni aderenti possono prenotare gratuitamente il proprio biglietto di ingresso alla manifestazione attraverso il portale www.unione.tn.it.

Per informazioni dettagliate sul programma e per la prenotazione dell’ingresso omaggio è possibile consultare il sito www.unione.tn.it o contattare direttamente le segreterie delle Associazioni di categoria.