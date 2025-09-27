REGIONE AUTONOMA TN-AA/SÜDTIROL * CENTRO GIUSTIZIA RIPARATIVA: KOMPATSCHER, «ISTITUZIONALIZZATO A TRENTO, PER GARANTIRE DIGNITÀ E POSSIBILITÀ A CHI HA SBAGLIATO»

11.12 - sabato 27 settembre 2025

È stato approvato il Protocollo d’intesa tra la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d’Appello di Trento e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l’istituzione del Centro per la giustizia riparativa. Tale Protocollo, propedeutico e preliminare all’apertura del Centro ai sensi della normativa vigente, rappresenta un passaggio fondamentale per rendere effettivo e concreto il diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa in materia penale, nel rispetto dei principi sovranazionali che ne sanciscono la generale accessibilità.

“Con l’istituzione del Centro per la giustizia riparativa nel distretto di Trento vogliamo trasformare la risposta al reato in un’occasione di ricomposizione e ricostruzione dei legami sociali – ha spiegato il presidente della Regione Arno Kompatscher – la giustizia non è solo punizione: è anche restituire dignità alle vittime, favorire l’assunzione di responsabilità dell’autore dell’offesa, offrire partecipazione e prospettive alla comunità. È nostro dovere costruire un ponte tra chi ha sbagliato e il tessuto sociale, promuovendo percorsi che guardino al futuro, non solo al passato. Vogliamo garantire dignità e possibilità a tutti, anche a chi ha sbagliato – ha concluso il presidente – le iniziative previste mirano anche a costruire un ponte tra il carcere e la società, promuovendo la giustizia riparativa e il reinserimento come strumenti fondamentali per la coesione sociale”.

L’accordo stabilisce che il Centro dovrà garantire fin dall’avvio la piena fruibilità dei programmi, assicurando la presenza di personale qualificato e in particolare di mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa iscritti all’elenco ministeriale. Particolare attenzione verrà posta alla parità di genere e alla diversificazione dei profili dei mediatori, valorizzando l’età, competenze e professionalità pregresse. Sarà inoltre garantita la presenza di interpreti bilingue che siano anche traduttori, così da rendere accessibile il percorso a tutte le persone coinvolte. L’accesso ai programmi sarà gratuito, volontario e aperto senza discriminazioni, indipendentemente dalla tipologia o dalla gravità del reato, salvo nei casi in cui vi sia un concreto pericolo per i partecipanti.

Il Centro si rivolge non solo alle vittime di reato e alle persone indicate come autori dell’offesa, ma anche ai loro familiari, a persone di supporto, ad associazioni e istituzioni, promuovendo un percorso di riconoscimento reciproco e di ricostruzione dei legami con la comunità. I programmi si svolgeranno su invio dell’autorità giudiziaria nel pieno rispetto delle garanzie previste, come il diritto all’informazione, il consenso libero alla partecipazione, l’assistenza linguistica, la riservatezza e la non discriminazione, con tempi adeguati alle necessità dei singoli casi. È inoltre prevista una rigorosa formazione dei mediatori e la loro iscrizione in appositi elenchi, a garanzia della qualità e della serietà dei programmi.

Genehmigung des Einvernehmensprotokolls für die Einrichtung des Zentrums für Wiedergutmachungsjustiz im Oberlandesgerichtssprengel Trient

ZENTRUM FÜR WIEDERGUTMACHUNGSJUSTIZ IN TRIENT OFFIZIELL EINGERICHTET: DAS EINVERNEHMENSPROTOKOLL DAZU WURDE UNTERZEICHNET

Das Einvernehmensprotokoll zwischen der Lokalen Konferenz für die Wiedergutmachungsjustiz und der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Einrichtung des Zentrums für Wiedergutmachungsjustiz im Oberlandesgerichtssprengel Trient wurde genehmigt. Diese gesetzlich vorgesehene Vereinbarung geht der Eröffnung des Zentrums voraus und ist ein grundlegender Schritt, damit das Recht auf Inanspruchnahme der Restorative-Justice-Programme in Strafsachen gemäß den supranationalen Grundsätzen, die deren allgemeine Zugänglichkeit festlegen, wirksam und konkret umgesetzt werden kann.

„Mit der Einrichtung des Zentrums für Wiedergutmachungsjustiz am Oberlandesgerichtssprengel Trient möchten wir die Reaktion auf Straftaten zu einer Chance machen – einer Chance, soziale Beziehungen wiederherzustellen und neu aufzubauen“, unterstrich der Präsident der Region Arno Kompatscher. „Gerechtigkeit ist nicht nur Bestrafung. Es bedeutet auch, den Täter dazu bewegen, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und den Opfern ihre Würde zurückzugeben. Das Ziel ist es, Brücken zu bauen – zwischen Menschen, die Fehler gemacht haben, und der Gemeinschaft. Es sollen Wege geschaffen werden, die nicht nur die Vergangenheit aufarbeiten, sondern auch neue Perspektiven eröffnen. Jeder Mensch verdient eine zweite Chance und die Möglichkeit, wieder Teil der Gesellschaft zu werden“, so Kompatscher weiter. „Die geplanten Initiativen sollen auch den Übergang vom Strafvollzug zurück ins gesellschaftliche Leben erleichtern. Wiedergutmachungsjustiz und Wiedereingliederung sind dabei zentrale Bausteine für mehr sozialen Zusammenhalt“,schloss der Präsident.

Laut Einvernehmensprotokoll muss das Zentrum von Beginn an die uneingeschränkte Nutzbarkeit der Programme gewährleisten, indem es die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal und insbesondere von Mediationsexperten für Restorative-Justice-Programme, die im Verzeichnis des Justizministeriums eingetragen sind, sicherstellt. Besonderes Augenmerk wird auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Diversifizierung der Qualifikationen der Mediationsexperten gelegt, wobei deren Alter, Kompetenzen und bisherige Berufserfahrung berücksichtigt werden. Darüber hinaus wird die Anwesenheit von zweisprachigen Dolmetschern/Übersetzern gewährleistet, damit dieses Angebot allen Beteiligten zugänglich ist. Die Inanspruchnahme der Programme steht kostenlos, freiwillig und ohne Diskriminierung offen, unabhängig von der Art oder Schwere der Straftat, außer in Fällen, in denen eine konkrete Gefahr für die Teilnehmer besteht.

Das Zentrum richtet sich nicht nur an Opfer von Straftaten und Personen, die der Straftat beschuldet wurden, sondern auch an ihre Familienangehörigen, unterstützende Personen, Vereine und Institutionen und fördert einen Prozess der gegenseitigen Anerkennung und der Wiederherstellung der Beziehungen zur Gemeinschaft. Die Programme werden auf Anordnung des Gerichts unter Wahrung der vorgesehenen Garantien ̶ wie das Recht auf Information, die freie Zustimmung zur Teilnahme, sprachliche Unterstützung, Vertraulichkeit und Nichtdiskriminierung ̶ mit einer den einzelnen Fällen angemessenen Dauer durchgeführt. Darüber hinaus ist eine strenge Ausbildung der Mediationsexperten und ihre Eintragung in spezifische Verzeichnisse vorgesehen, um die Qualität und Zuverlässigkeit der Programme zu gewährleisten.

