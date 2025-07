REBUILD * RICS SUMMIT 2025: «SAREMO NUOVO KNOWLEDGE PARTNER, UNA COLLABORAZIONE CHE GUARDA AL FUTURO DELL’AMBIENTE COSTRUITO»

16.53 - giovedì 31 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

REbuild torna al RICS Summit 2025 come Knowledge Partner. Una collaborazione che guarda al futuro dell’ambiente costruito tra sostenibilità, innovazione e visione europea

Per il secondo anno consecutivo, REbuild è Knowledge Partner del RICS Built Environment European Summit 2025 – Shaping the Future of the Built Environment.

La collaborazione tra REbuild e RICS si rinnova, a conferma di un impegno condiviso nel promuovere visioni, strategie e soluzioni per un ambiente costruito più sostenibile, innovativo e resiliente.

Il Summit, che si terrà a Budapest il 20 e 21 ottobre 2025, rappresenta il principale appuntamento europeo dedicato a urbanizzazione, trasformazione digitale, sostenibilità ed evoluzione economica nel real estate e nelle infrastrutture.

Un’intera giornata tra keynote ispirazionali, workshop tematici, panel di esperti e momenti di networking per contribuire attivamente al futuro delle nostre città.

Per la community di REbuild è disponibile uno sconto del 20% sul biglietto di ingresso.

Per ricevere il codice sconto scrivi a info@rebuilditalia.it