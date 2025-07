QUESTURA TRENTO * GARDOLO: «CONTROLLATE 48 PERSONE E 14 VEICOLI, 2 ESPULSIONI E 30 GRAMMI DI HASHISH SEQUESTRATI»

16.35 - giovedì 31 luglio 2025

Controlli “alto impatto” della Polizia di Stato a Gardolo: passata al setaccio l’intera zona. Due persone espulse e droga sequestrata.

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato, a Trento, ha eseguito un servizio di controllo straordinario “alto impatto”. Il servizio è stato svolto, in particolare, nella frazione di Gardolo, oggetto di segnalazioni di microcriminalità, come emerso anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nell’arco dell’attività sono stati effettuati posti di controllo, verificati numerosi esercizi commerciali e passata al setaccio la zona del Parco di Melta, di via Soprasso e di Piazza del Tridente. Sono state 48 le persone controllate, 14 i veicoli fermati e circa 30 i grammi di hashish sequestrati a carico di ignoti.

Quattro persone sono state condotte in Questura per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale: all’esito degli accertamenti svolti dal personale dell’Ufficio Immigrazione, per due di loro è stata disposta l’espulsione dal territorio nazionale e, per uno dei due – un tunisino gravato da numerosissimi precedenti in materia di sostanze stupefacenti – è stato disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Torino, dove è stato condotto già in serata da personale della Questura.

Nell’esecuzione del servizio è stato impiegato personale di U.P.G.S.P., Squadra Mobile e Ufficio Immigrazione, coadiuvato dal Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Occidentale” di Reggio Emilia e dall’unità cinofila antidroga della Questura di Padova, con i cani “Cetto” e “Pavlov”.