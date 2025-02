QUESTURA DI TRENTO * STADIO BRIAMASCO: «ACCENSIONE DI FUMOGENI DURANTE L’INCONTRO DI CALCIO, DASPO A DUE ULTRAS»

11.14 - sabato 22 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Stadio Briamasco di Trento: accensione di fumogeni durante l’incontro di calcio. D.A.SPO. a due ultras. Come diretta conseguenza dei fatti accaduti al termine dell’incontro di calcio svoltosi lo scorso 29 ottobre presso il locale stadio Briamasco tra l’AC TRENTO e la VIRTUS VERONA, valevole per il campionato di calcio Serie C – Girone A, il Questore di Trento ha emesso due D.A.S.P.O. nei confronti di altrettanti tifosi– rispettivamente di anni 20 e 36 – domiciliati in provincia di Trento, appartenenti al locale gruppo ultras “NUOVA GUARDIA”, per l’accensione di un fumogeno.

Grazie agli accertamenti della D.I.G.O.S. della Questura di Trento, è stato possibile ricostruire in maniera dettagliata i fatti per i quali sono stati poi emessi i provvedimenti da parte dalla Divisione Anticrimine, sottoposti in seguito alla definitiva firma del Questore.

Ai due è stato applicato, rispettivamente, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per anni 3 e per anni 5 (nei confronti del trentaseienne recidivo in materia di manifestazioni sportive) con obbligo – in quest’ultimo caso – di presentazione per un anno all’Ufficio di Polizia territorialmente competente.