REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE * CONFINI COMUNALI: LOCHER, «MODIFICHE TRA VARNA E BRESSANONE, NON È NECESSARIO UN REFERENDUM»

Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha deciso che la modifica del confine comunale tra Varna e Bressanone, nella zona del villaggio S.Elisabetta, può avvenire senza la necessità di un referendum.

Questa decisione si basa sui pareri favorevoli espressi dai consigli comunali di Varna e Bressanone, che hanno votato a favore della ridefinizione del confine. Inoltre, è stato stabilito che non vi è una popolazione direttamente coinvolta, poiché la modifica riguarda esclusivamente l’assegnazione di aree di terreno e non comporta il trasferimento di residenti.

“Le aree interessate, finora registrate come superfici accessorie nel territorio comunale di Bressanone, saranno ora assegnate al comune di Varna – spiega l’assessore regionale competente Franz Locher – questo passaggio è stato avviato su richiesta dei proprietari, in quanto la situazione precedente comportava notevoli difficoltà burocratiche”.

Il Codice degli enti locali prevede che un referendum possa essere evitato se i consigli comunali interessati approvano la modifica con una maggioranza qualificata e se non vi sono impatti rilevanti sulla popolazione.

“Il fatto che i terreni appartenessero a due diversi comuni ha rappresentato per anni un aggravio burocratico per i proprietari. Siamo lieti che lo spostamento del confine comunale sia stato realizzato e che questa problematica sia stata risolta per i cittadini interessati” – ha dichiarato il sindaco di Varna, Andreas Schatzer.

La Giunta regionale del Trentino-Alto Adige aveva già espresso una raccomandazione in tal senso nella seduta del 18 dicembre scorso. La decisione definitiva del Consiglio regionale segna ora la conclusione di questo iter, mirato alla semplificazione amministrativa e alla tutela degli interessi dei proprietari dei terreni coinvolti.