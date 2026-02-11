QUESTURA DI TRENTO * «POLIZIA STRADALE ARRESTA UN UOMO CONDANNATO PER VIOLENZE DOMESTICHE, CONDUCENTE FERMATO DURANTE IL CONTROLLO AUTOSTRADALE»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Nella serata dell’8 febbraio 2026, una pattuglia della Polizia Stradale di Trento, nel corso di un servizio di vigilanza lungo l’autostrada A22, ha proceduto al controllo di una autovettura nel territorio comune di Ala (TN).
Il conducente risultava colpito da ordine di carcerazione, per cumulo di pene, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano.
L’individuo – giudicato colpevole di maltrattamenti in famiglia e lesioni, per fatti accaduti nella provincia di Bolzano nell’anno 2022 – deve espiare una pena di due anni e due mesi di reclusione.
Dopo una breve permanenza nella sede della Polizia Stradale per il completamento delle procedure di identificazione, gli Agenti hanno condotto l’arrestato presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo (TN) per scontare la pena.