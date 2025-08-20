PAT * «METEOTRENTINO: ROVESCI E TEMPORALI FINO A VENERDÌ. WEEKEND VARIABILE, NELLE ULTIME 24 ORE ACCUMULI TRA 10 E 25 MM»

13.50 - mercoledì 20 agosto 2025

Nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale si sono registrate precipitazioni comprese tra i 10 e i 25 millimetri, con accumuli localmente più elevati.

Il valore massimo è stato rilevato a Pinzolo (55 millimetri), a seguito di un temporale stazionario che ha interessato l’area nella serata di ieri.

Dopo una mattinata caratterizzata da schiarite parziali, per il pomeriggio di oggi sono previsti rovesci e temporali sparsi, in moto verso nord-est.

A partire da stasera e dalla prossima notte, è atteso un nuovo impulso perturbato con precipitazioni a tratti diffuse che, specie sui settori meridionali e sudorientali, potrebbero risultare abbondanti.

Giovedì, fino a sera, molte nubi con precipitazioni a tratti diffuse ed a carattere temporalesco.

Venerdì moderato rinforzo dei venti settentrionali con ampie schiarite al mattino; al pomeriggio sera venti in attenuazione e, specie sui settori meridionali, annuvolamenti localmente associati a rovesci o temporali.

Sabato e domenica variabile con temperature vicine o inferiori alla media del periodo.