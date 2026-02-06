QUESTURA DI BOLZANO * «L’ALGERINO ESPULSO PER I FURTI A MERANO, TRASFERITO AL CENTRO DI PERMANENZA DI TORINO»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
La Polizia di Stato espelle ed accompagna al C.P.R di Torino un cittadino algerino denunciato più volte in passato per furti commessi a Merano.
Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio nel Comune di Merano predisposti dal Questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, nella giornata del 4 febbraio personale dell’Ufficio Controllo del territorio del Commissariato P.S. di Merano interveniva presso un supermercato in via degli Alpini a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa di alcune persone sospette, che infastidivano la clientela.
Gli operatori nell’ambito delle attività collaterali all’intervento, rintracciavano un soggetto algerino di anni 29, già noto all’Ufficio di Polizia perché da qualche tempo presente sul territorio di Merano senza fissa dimora.
L’uomo risultava essere irregolare sul territorio nazionale, con diversi precedenti di polizia a suo carico per reati contro il patrimonio.
Nello specifico, si era reso protagonista di numerosi furti presso esercizi commerciali del meranese, in questo frangente gli Agenti della Polizia di Stato provvedevano a condurre il giovane algerino presso gli Uffici del Commissariato di Merano.
Al termine degli ulteriori accertamenti, visto il suo stato di clandestinità, il Questore di Bolzano Giuseppe Ferrari emetteva nei suoi confronti un Decreto di Espulsione dal Territorio dello Stato, immediatamente eseguito con accompagnamento al C.P.R. di Torino dove lo straniero attenderà che si completi l’iter finalizzato al suo rimpatrio nel Paese di origine.
Al riguardo il Questore di Bolzano dichiara: “L’attività di controllo straordinario del territorio attuata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano rientra nell’ambito delle costanti iniziative che ho disposto, finalizzate al rafforzamento della sicurezza urbana e al contrasto delle situazioni di illegalità presenti in quel Comune.
Nel corso dei servizi effettuati, che mirano in particolare alla verifica della posizione sul territorio nazionale di cittadini stranieri, è stato individuato un uomo di nazionalità algerina risultato irregolare e gravato da numerosi precedenti per reati commessi a Merano.
All’esito delle verifiche amministrative e degli accertamenti di rito è stato pertanto adottato ed eseguito il relativo provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.
L’operazione conferma l’attenzione costante della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della legalità e nel prevenire fenomeni di criminalità che incidono sulla percezione di sicurezza dei cittadini.
Analoghi dispositivi proseguiranno nelle prossime settimane, con particolare riguardo alle situazioni che presentano maggiori profili di rischio per la sicurezza pubblica.
Desidero rivolgere un sincero apprezzamento al personale del Commissariato di P.S. di Merano per la professionalità dimostrata e per l’impegno quotidianamente profuso a tutela della collettività.”