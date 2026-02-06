CARABINIERI * MERANO: «BABYSITTER ABBANDONA I 2 RAGAZZINI DURANTE L’ESCURSIONE, I MINORENNI CHIAMANO I SOCCORSI E VENGONO RINTRACCIATI»

09.30 - venerdì 6 febbraio 2026

Babysitter, durante un’escursione, lascia da soli per quasi un’ora 2 ragazzini, che telefonano ai Carabinieri, impauriti. Rintracciati e riaffidati ai genitori.

La donna è stata denunciata dai Carabinieri di Merano.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Merano hanno denunciato una 27enne per “abbandono di persone minori o incapaci”.

L’episodio, avvenuto nella zona del basso Burgraviato, ha avuto come protagonista una ragazza che, incaricata di vigilare due 11enni, durante un’escursione, li ha lasciati per proseguire autonomamente e passeggiare da sola.

I due minorenni, dopo quasi un’ora, hanno contattato il numero d’emergenza 112NUE e, impauriti, non sono riusciti a spiegare la loro situazione e dove si trovassero.

Geolocalizzati, i due sono stati raggiunti dalla pattuglia della Compagnia di Merano più vicina.

I giovanissimi, scossi, con non poche difficoltà, hanno spiegato agli operanti quanto accaduto: gli accertamenti svolti sul posto dai militari hanno fatto emergere che la loro babysitter, rintracciata dopo un po’ dai Carabinieri, li aveva abbandonati per circa 50 minuti.

Terminata la procedura di rito, la ragazza è stata denunciata ed i due bambini, incolumi, sono stati affidati ai propri familiari.