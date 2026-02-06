CAMERA COMMERCIO TRENTO / AGENZIA DOGANE E MONOPOLI * SEMPLIFICAZIONE DOGANALE: «FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA A SOSTEGNO DELL’EXPORT»

09.25 - venerdì 6 febbraio 2026

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione territoriale Trentino-Alto Adige hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare il supporto alle imprese del territorio che operano sui mercati internazionali.

L’accordo punta a semplificare i rapporti tra imprese e amministrazione doganale, facilitando l’accesso ai servizi in materia di dogane e accise e promuovendo una maggiore diffusione delle competenze necessarie per affrontare in modo consapevole i mercati esteri. In particolare, il Protocollo prevede iniziative congiunte di informazione e formazione, anche in collaborazione con Accademia d’Impresa, nonché l’attivazione di canali dedicati e qualificati per l’analisi delle problematiche operative legate all’import-export, anche con riferimento ai processi di digitalizzazione.

In tale contesto, il direttore territoriale per il Trentino-Alto Adige, Stefano Girardello, sottolinea come l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli persegua la propria missione istituzionale attraverso il continuo miglioramento dei rapporti con l’utenza, confermando il proprio ruolo di amministrazione al servizio dei cittadini, delle esigenze del commercio e del regolare svolgimento dei traffici intra-UE ed extra-UE. L’intesa contribuisce inoltre a rafforzare, tra gli operatori economici locali, la consapevolezza dell’importanza di una collaborazione strutturata con le istituzioni, fondata sui principi di compliance, semplificazione amministrativa e approccio customer oriented, nonché a favorire la prevenzione e il contrasto a fenomeni di frode, illeciti e concorrenza sleale.

«Questa intesa – sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Trento, Andrea De Zordo – arriva in un momento particolarmente complesso per il commercio internazionale, segnato dal ritorno di politiche protezionistiche e dall’innalzamento di nuove barriere doganali, a partire dai dazi introdotti dagli Stati Uniti. In questo contesto riteniamo fondamentale rafforzare il rapporto tra istituzioni e imprese, offrendo strumenti concreti di accompagnamento e competenze qualificate per aiutare il nostro sistema produttivo ad affacciarsi e a consolidarsi sui mercati esteri».

Tra gli obiettivi dell’intesa rientra anche il supporto alle imprese interessate a conseguire lo status di Esportatore autorizzato o di Operatore economico autorizzato (AEO), al fine di semplificare le procedure doganali e l’accesso ai mercati internazionali.

Il Protocollo, di durata triennale, si inserisce in una più ampia strategia di collaborazione istituzionale orientata alla competitività del sistema produttivo trentino, fondata sui principi di legalità, trasparenza, semplificazione amministrativa e qualità dei servizi alle imprese.