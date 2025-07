QUESTURA BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: «FURTO SVENTATO IN VIA NOVACELLA, LADRI IN FUGA DOPO L’INTERVENTO DEGLI AGENTI»

09.09 - mercoledì 30 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È stata una notte movimentata per il personale della Squadra Volante della Questura di Bolzano.

Difatti nella nottata di ieri, intorno alle 03.30, le pattuglie della Polizia di Stato, impegnate nel consueto servizio di controllo del territorio, venivano inviate in emergenza dalla sala operativa della Questura, in un condominio di via Novacella in quanto alcuni residenti avevano segnalato delle persone sospette che si aggiravano nel giroscale del complesso residenziale.

Intervenuti immediatamente, i poliziotti sentivano un inquilino gridare “al ladro”: per questo motivo si precipitavano sulle scale, notando due malviventi che si erano introdotti sulla terrazza di uno degli appartamenti, cercando di consumare un furto in abitazione.

Grazie al rapido intervento dei poliziotti, i malviventi desistevano dal loro intento, fuggendo per i cortili interni dello stabile: ne nasceva un lungo inseguimento appiedato, con i due banditi che tuttavia riuscivano a far perdere le loro tracce.

Tornati nei pressi del condominio, i poliziotti venivano ringraziati da alcuni residenti del condominio, svegliati nel frattempo dal frastuono di quello che era appena accaduto, per il loro rapido e tempestivo intervento.

Sono tuttora in corso le indagini per risalire all’identità dei due responsabili, grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona.