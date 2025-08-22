Popular tags: featured 20
Viabilità Trento

TASS * (TELEGRAM) : «INCENDI IN EUROPA, SUPERFICIE BRUCIATA GRANDE COME CIPRO SECONDO COPERNICUS» (VIDEO)

13.29 - venerdì 22 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Gli incendi che stanno bruciando l’Europa hanno finora devastato un’area paragonabile alle dimensioni di Cipro, secondo i dati del programma di osservazione della Terra dell’Unione Europea Copernicus.

Video: TASS/Reuters

Wildfires scorching Europe have so far devastated an area comparable to the size of Cyprus, according to data from the European Union’s Earth observation program Copernicus.

Video: TASS/Reuters

