CGIL CISL UIL – TRENTINO * PUBBLICO IMPIEGO: «ACCORDO STORICO, NUOVE CARRIERE E PIÙ SALARIO E DIRITTI PER I LAVORATORI DELLE AUTONOMIE LOCALI»

08.13 - mercoledì 30 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Le Organizzazioni Sindacali FP-CGIL, CISL-FP e UIL-FPL EE.LL. comunicano, con grande soddisfazione, la firma unitaria

delle ipotesi di accordo per il Nuovo Ordinamento Professionale e per gli accordi di settore del comparto Autonomie

Locali. Si tratta di un risultato di portata storica, frutto di un lungo e complesso negoziato, che introduce miglioramenti

strutturali ed economici senza precedenti per tutte le lavoratrici e i lavoratori del sistema pubblico provinciale inseriti

nel Comparto delle Autonomie Locali.

Dopo anni di attesa, abbiamo ottenuto una riforma che modernizza profondamente il nostro settore, con tre obiettivi

chiari e raggiunti:

1. UN NUOVO SISTEMA DI CARRIERA PIÙ GIUSTO E DINAMICO:

viene finalmente superata la rigidità delle vecchie

categorie. Il Nuovo Ordinamento Professionale (NOP) introduce un sistema basato su tre Aree (Operatori,

Istruttori, Funzionari) che valorizza le competenze e l’esperienza. Vengono creati percorsi di carriera chiari e

permeabili, che permetteranno a tutti, anche a chi ha una lunga esperienza ma non la laurea, di poter crescere

professionalmente. Vengono istituite anche le figure di Operatore Senior e di Istruttore Senior per chi era

collocato in B Evo e C Evo. Ridotta la temporalità per il passaggio da una fascia economica all’altra. È una vittoria

per il riconoscimento del valore di ogni singolo lavoratore.

2. RISPOSTE ECONOMICHE CONCRETE E RICONOSCIMENTO DELLE PROFESSIONI:

abbiamo ottenuto importanti

risultati economici. Con l’introduzione della sesta posizione retributiva, si amplia per tutti l’orizzonte di crescita

salariale. In prima applicazione tutti i lavoratori potranno usufruire di un passaggio di fascia economica dopo tre

anni di permanenza nella fascia di appartenenza. Vengono inoltre aumentate e introdotte nuove indennità che

riconoscono la specificità e la fatica di molti ruoli: un forte segnale è stato dato agli Operatori Socio-Sanitari

(OSS), al personale della Centrale Unica di Emergenza, agli Ispettori, ai Comandanti della Polizia Locale e a tante

altre figure tecniche e amministrative. L’accordo vede anche l’inserimento di una norma programmatica relativa

all’effettiva fruizione del pasto da parte del personale nel settore delle APSP.

Con questo accordo, si sana finalmente il sotto-inquadramento di professioni fondamentali come ad esempio

Infermieri ed Educatori, che vedono riconosciuto il loro elevato valore professionale con il passaggio all’Area dei

Funzionari, ancora, gli Assistenti Sociali e Coordinatori dei Servizi delle APSP con passaggio nel Funzionario

Evoluto ( ex D evoluto ).

Garantito un passaggio di fascia a tutti gli aventi diritto, come anche un meccanismo di recupero al 50% delle

progressioni verticali. Con la sottoscrizione degli Accordi di Settore della PAT, APSP, COMUNI e COMUNITA’,

riusciti a dare risposte indennitarie che spaziano verso chi, ad oggi, penalizzato negli anni.

3. PIÙ DIRITTI E SOLIDARIETÀ:

Per la prima volta, viene introdotto l’istituto delle “Ferie Solidali” all’interno dei

Comuni e Comunità, uno strumento di civiltà che permetterà ai colleghi di donare giorni di ferie a chi si trova ad

affrontare gravi situazioni familiari o personali. È la dimostrazione che il contratto può e deve migliorare non solo

la busta paga, ma anche la qualità della vita e la coesione sui luoghi di lavoro.

Questo accordo è la prova che l’unità sindacale porta a risultati concreti e tangibili. È una vittoria di tutte le lavoratrici e

lavoratori, che vedranno finalmente riconosciuti il loro impegno, la loro professionalità e il loro diritto a una carriera e a

una retribuzione più eque. Continueremo a vigilare sulla corretta e rapida applicazione di tutte le norme e a lavorare

per il continuo miglioramento delle condizioni di lavoro nel pubblico impiego trentino.

*