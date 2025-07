PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * TUNNEL BBT: ALFREIDER: “IL PROGRAMMA EUROPEO MOBILITERÀ IN TOTALE 81,4 MILIARDI DI EURO»

18.15 - giovedì 17 luglio 2025

;Il BBT non è solo un tunnel: è un corridoio del futuro. Con il rinnovato sostegno dell’Unione europea, oggi posiamo la prima pietra per la fase finale di costruzione di questo progetto del secolo, essenziale per una mobilità sostenibile, sicura e realmente transfrontaliera. Questa è l’Europa: collegare le regioni, superare le frontiere, accelerare il futuro", ha commentato la notizia Daniel Alfreider, assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture della Provincia autonoma di Bolzano. (Foto: USP/Dipartimento Infrastrutture e Mobilità).

“Il BBT non è solo un tunnel: è un corridoio del futuro. Con il rinnovato sostegno dell’Unione europea, oggi posiamo la prima pietra per la fase finale di costruzione di questo progetto del secolo, essenziale per una mobilità sostenibile, sicura e realmente transfrontaliera. Questa è l’Europa: collegare le regioni, superare le frontiere, accelerare il futuro”, ha commentato la notizia Daniel Alfreider, assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture della Provincia autonoma di Bolzano. (Foto: USP/Dipartimento Infrastrutture e Mobilità).

Secondo quanto riportato dalla Commissione europea nel pomeriggio di giovedì 17 luglio, la Galleria di Base del Brennero è tra i progetti che potranno beneficiare nuovamente dei fondi del programma europeo Connecting Europe Facility (CEF) per il settore dei trasporti anche nel prossimo bilancio pluriennale comune. Il chiarimento è arrivato all’indomani della presentazione della proposta di bilancio per il periodo 2028-2034.

“Il BBT non è solo un tunnel: è un corridoio per il futuro dell’Europa. Con il rinnovato sostegno dell’Unione Europea, oggi posiamo la prima pietra per la fase finale di costruzione di questo progetto del secolo, essenziale per l’Alto Adige come regione di confine. Una mobilità sostenibile, sicura e realmente transfrontaliera per le generazioni future. Questa è l’Europa: collegare le regioni, superare i confini, accelerare il futuro”, ha commentato la notizia Daniel Alfreider, assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture della Provincia autonoma di Bolzano, tra i capifila per quanto riguarda l’opera.

Il CEF mobiliterà in totale 81,4 miliardi di euro, di cui 51,5 miliardi ai trasporti. I fondi saranno destinati a progetti transfrontalieri e a iniziative “con un autentico valore