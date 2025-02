PAT – WELFARE: «APPROVATA L’INTEGRAZIONE DI 273.841,98 EURO AL FINANZIAMENTO DI OLTRE 1,3 MILIONI GIÀ CONCESSO DALLA GIUNTA PROVINCIALE»

12.50 - venerdì 21 febbraio 2025

vallelaghi, ulteriori risorse per l’ampliamento dell’asilo e per il nuovo nido

Nella seduta odierna la Giunta provinciale ha approvato, su proposta dell’assessore agli enti locali Giulia Zanotelli, l’ammissione e la concessione di un finanziamento integrativo per l’ampliamento dell’asilo e la realizzazione di un nido nel Comune di Vallelaghi, in località Terlago. Si tratta di ulteriori 273.841,98 euro, che vanno ad aggiungersi ai 1.372.750 euro già concessi dall’Amministrazione provinciale per il progetto.

“Si tratta di un’opera attesa dalla comunità e fondamentale per la qualità della vita delle famiglie e dei bambini – spiega l’assessore Zanotelli -. Le nuove risorse si rendono necessarie per eseguire lavori urgenti volti a garantire la piena fruibilità della struttura, tra cui la bonifica da amianto rilevato durante le fasi di demolizione e ulteriori opere per la messa in sicurezza e il miglioramento degli spazi esterni e del piano interrato”.

L’atto approvato dalla Giunta prevede inoltre la riunificazione dei finanziamenti in essere sull’intervento in un unico procedimento, con un termine di presentazione della documentazione per la rendicontazione fissato a tre anni dall’approvazione del provvedimento.

