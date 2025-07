DEGASPERI (CONSIGLIO PAT – ONDA) – INTERROGAZIONE * LICEO PRATI: «DIFFUSIONE RELAZIONE ISPETTIVA, GEROSA HA VIOLATO LA RISERVATEZZA?»

18.08 - giovedì 17 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Interrogazione a risposta scritta n. 1071. L’assessora Gerosa viola l’obbligo di riservatezza imposto dalla sua Dirigente generale (agli altri).

Nel mese di giugno lo scrivente presentava istanza di accesso ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 al Dipartimento Istruzione per ottenere copia del materiale relativo alla visita ispettiva svolta presso il Liceo Prati nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025.

In risposta alla stessa perveniva la sola relazione delle dirigenti incaricate ma il Dipartimento ometteva l’ostensione degli altri documenti richiesti, a cominciare dai verbali degli incontri svolti con genitori, studenti e personale. Così facendo rendeva impossibile allo scrivente ricostruire il percorso logico-documentale che aveva portato le due dirigenti a formulare la nutrita serie di giudizi contenuti nella relazione e con ciò a verificarne la fondatezza e veridicità.

Non solo. Nella nota accompagnatoria la dirigente Mussino esplicitava l’obbligo di riservatezza nei miei confronti “in ragione della natura delle attività oggetto di relazione che coinvolge aspetti di natura organizzativa e gestionale della scuola, ma anche profili didattici ed educativi con riferimenti a condizioni e stati di salute di studenti facilmente identificabili”.

In data odierna il contenuto della relazione “riservata” per i suddetti motivi è ampiamente reso pubblico dall’assessora Gerosa su un quotidiano locale.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1) se l’obbligo di riservatezza richiamato dalla dirigente Mussino riguarda solo i consiglieri provinciali e non i consiglieri provinciali scelti dal presidente quali assessori;

2) in caso contrario quali iniziative intende adottare per la violazione da parte dell’assessora dell’obbligo di riservatezza imposto dal Dipartimento;

3) in alternativa, se l’imposizione dell’obbligo di riservatezza allo scrivente sia da considerarsi l’ennesimo errore della dirigente Mussino.

*

Filippo Degasperi

Consiglio provincia Pat – Onda