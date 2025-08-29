PRADER BANK E RAQUEST * INVESTIMENTI FINANZIARI: «MAGGIORI RENDIMENTI PER GLI INVESTITORI, FISSATI NUOVI STANDARD NEL RIMBORSO DELLA RITENUTA ALLA FONTE»

21.37 - venerdì 29 agosto 2025

Maggiori rendimenti per gli investitori: PRADER BANK e RAQUEST fissano nuovi standard nel rimborso della ritenuta alla fonte.Per le banche italiane, il tema della ritenuta alla fonte è di grande rilevanza: molti investitori detengono all’estero titoli ad alto dividendo e sono soggetti direttamente a questa imposta. Qui si nasconde però un’opportunità di rendimento spesso trascurata, poiché la ritenuta può essere rimborsata.

PRADER BANK, banca privata con sede a Bolzano, è la prima ad offrire ora – in collaborazione con RAQUEST, specialista nelle soluzioni digitali per la gestione della ritenuta alla fonte – un servizio automatizzato di rimborso della ritenuta estera.

“Con questa innovazione, PRADER BANK offre ai propri clienti un modo efficiente per ottimizzare i rendimenti e si conferma pioniere nelle soluzioni fiscali intelligenti per gli investimenti finanziari”, dichiara Josef Prader, Fondatore e CEO di PRADER BANK.

Ritenuta alla fonte: un potenziale di rendimento spesso sottovalutato

La ritenuta alla fonte è un’imposta applicata sui redditi da capitale, come dividendi e interessi, prelevata direttamente nel Paese di origine dell’investimento e varia a seconda della giurisdizione: in Svizzera è pari al 35%, in Francia al 25% e in Germania al 26,375%.

Molti investitori subiscono la doppia imposizione – una volta nel Paese di investimento e una volta in Italia – pur avendo la possibilità di richiedere un rimborso. Tuttavia, la complessità burocratica del processo fa sì che in molti vi rinuncino, lasciando ogni anno miliardi di euro inutilizzati, somme che potrebbero invece contribuire direttamente ad aumentare i rendimenti netti.

Il rimborso automatizzato: maggiori guadagni senza burocrazia

In qualità di banca privata indipendente che offre soluzioni su misura per gli investitori, PRADER BANK offre un servizio automatizzato di rimborso delle ritenute alla fonte. Grazie all’integrazione del software RAQUEST, PRADER BANK mette a disposizione dei propri clienti un processo digitale e automatizzato per ottenere il rimborso della ritenuta estera, grazie al quale gli investitori:

• si possono concentrare sul proprio portafoglio, mentre PRADER BANK si occupa di migliorare la gestione del capitale.

“Con RAQUEST abbiamo trovato il partner ideale per i nostri clienti patrimoniali. La soluzione consente di ottimizzare il rimborso dell’imposta alla fonte e offre un’importante opportunità per ottenere rendimenti aggiuntivi per i nostri clienti. Il nostro obiettivo come banca privata indipendente e personalizzata è quello di offrire le migliori soluzioni all’avanguardia per i nostri investitori. Il rimborso dell’imposta alla fonte integra perfettamente la nostra strategia patrimoniale olistica”, spiega Josef Prader.

Alexander Lerch, cofondatore e CEO di RAQUEST: “Il nostro software consente un rimborso rapido, automatizzato e sicuro delle ritenute alla fonte. In qualità di early adopter nell’introduzione dei processi digitali nel settore finanziario, siamo orgogliosi di supportare PRADER BANK nel lancio del suo servizio di successo in Italia. Insieme stiamo definendo nuovi standard nella gestione delle ritenute alla fonte”.

Con questa iniziativa pionieristica, la banca privata altoatesina non intende solo supportare i propri clienti, ma anche sensibilizzare il mercato italiano sul valore e sul potenziale di questa opportunità fiscale.