ON. URZÌ (FDI) * BOLZANO – ELEZIONI PROVINCIALI: «POSSIBILE IMPEGNO DELLA CIVICA DI ZANIN? SMENTISCO UN SUPPORTO DEL PARTITO A QUESTO ORIENTAMENTO»

Civica di Bolzano, l’ipotesi di contrapporsi alle forze di governo nazionale alle provinciali impone una riflessione. Circa il ventilato e possibile impegno della Civica di Zanin anche alle future elezioni provinciali smentisco un supporto di FdI a questo orientamento che anzi va a creare unilateralmente e senza preventiva valutazione collegiale in coalizione un pregiudizio alle migliori relazioni e alla più sincera collaborazione sino a questo momento garantite a livello comunale dopo la vittoria con il sindaco Corrarati.

Va sfatata l’idea che più liste italiane in campo alle provinciali moltiplicano i seggi. Perché se non si supera il seggio pieno (che ovviamente solo forze più strutturate possono ambire a raggiungere) si entra nel meccanismo dei resti che é una tombola che (è vero) può premiare anche la lista italiana di turno (anche opposta a noi, il Pd o i Cinquestelle) ma anche rianimare i secessionisti, dare vita ai no vax, rafforzare magari la Svp. É un terno al lotto. Come dire che si dice di volere investire per costruirsi la casa della rappresentanza italiana giocando alla roulette.

Non molto responsabile verso la comunità che si intende rappresentare. Se poi le civiche vogliono trasformarsi in partito per carità possono farlo. L’amico Gennaccaro di cui ho grande stima per la sua capacità tattica l’ha fatto e si é ritagliato un suo ruolo, é in maggioranza provinciale peró non ha l’assessore, ed é all’opposizione in Comune. Perché la Svp come partito pragmatico ovviamente il cuore della sua alleanza comprensibilmente lo ha stretto con le forze di governo nazionale.

Non so quanto previdente possa essere questo approccio della Civica al tutti contro tutti in Provincia che ovviamente in questo caso si riverserà anche sugli equilibri a Bolzano offuscando la nostra splendida vittoria come squadra con un patto di ingaggio solo sul Comune che la Civica minaccia ora unilateralmente di porre in discussione. Perché la Civica da alleato si trasformerà in competitore in questa ipotesi. E dispiace che in questa dinamica venga trascinato per la giacchetta anche il sindaco sinora super partes a cui rinnoviamo la nostra fiducia perché sempre capace di rimanere super partes.

Senza considerare che al livello provinciale abbiamo bisogno (per dare riscatto alla comunità) di forze con la relazione diretta con Roma e non di battitori liberi che, lo abbiamo visto, sopravvivono a se stessi (civiche di Merano) ma non incidono sulle scelte che contano, prese tutte a Roma che piaccia o no. Vedasi sulla riforma dello statuto. Che potere contrattuale avrebbe avuto una qualunque Civica? FdI invece ha dettato tempi e contenuti.

Con FI e Lega che pure corrono distinti in provincia siamo comunque alleati di governo nazionale e quindi dirigiamo la partita del governo provinciale sulla base di un patto sovraordinato. La Civica che vincolo avrebbe in questo scenario con noi se non per Bolzano? Quindi si chiede a noi di sostenere il ruolo della Civica a Bz (lo abbiamo fatto sostenendo prima Zanin candidato sindaco e poi condividendo il collegamento della lista delle ultime comunali all’attuale sindaco, altrimenti il progetto si sarebbe spento in se) ed in cambio ce la troviamo antagonista in Provincia e con le mani libere alle politiche? Forse troppo pretenderlo.

La verità é che gli elettori della Civica (lo si é visto alle politiche) e forse gli stessi loro dirigenti quando escono dalla dinamica locale guardano naturalmente in massima parte a FdI, Fi, Lega. Ed il rapporto sinora ha funzionato perché naturalmente fuori dalle elezioni comunali del capoluogo (che si giocano con il maggioritario al contrario delle provinciali) lì si ricollocavano senza diventarne alternativa. Se vogliono essere alternativa a FdI ed agli altri partiti nazionali ovvio che ne riparleremo anche a Bolzano.

Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige