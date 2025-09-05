ON. FERRARI (PD) * TRENTINO – VILLA LAGARINA: «SOLIDARIETÀ PER L’INCENDIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DAL BARBA, CHE PROMUOVE L’AUTONOMIA DEI GIOVANI CON AUTISMO»

15.59 - venerdì 5 settembre 2025

Sconcerto e solidarietà per il vile gesto contro il progetto di autonomia dei giovani con autismo.. Ho appreso con sconcerto del vile gesto compiuto contro la Cooperativa Sociale Dal Barba. Un attacco che non colpisce solo una realtà associativa, ma che ferisce tutta la nostra comunità, perché prova a minare valori di dignità e solidarietà legati al progetto di inclusione lavorativa dei giovani fragili della nostra società.

Con “Dal Barba” ho condiviso un percorso prezioso, che ci ha portato a scrivere insieme alla Provincia, all’università di Trento, all’APSS, all’Agenzia del lavoro, la legge per l’inserimento lavorativo delle persone con autismo in Trentino. Per questo oggi sento ancor più forte il dovere di esprimere la mia vicinanza a chi costruisce opportunità concrete di indipendenza.

Esprimo tutta la mia indignazione di fronte all’atto meschino dell’incendio alla palazzina che doveva ospitare i progetti di autonomia di vita di questi giovani.

Segnalo, a chi voglia manifestare la propria solidarietà, che sarà possibile partecipare domani all’iniziativa “Un pranzo coi baffi”, organizzato dal Copag alle ore 12.30 nello spazio tenda di piazzale Ergolding a Mattarello, all’interno della Sagra dei Santi Anzoi.

Chi crede in una società capace di includere, chi non vuole arrendersi alla paura o alla violenza, può unirsi a questo segnale di forza e speranza.

On. Sara Ferrari