ON. CATTOI (LEGA) * SICUREZZA: «BASSA VALLAGARINA, HO INCONTRATO IL QUESTORE DI TRENTO ZUPO PER IL RAFFORZAMENTO DEL PATTUGLIAMENTO NOTTURNO»

14.51 - lunedì 25 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Trentino: Cattoi, Lega al lavoro per sicurezza in Bassa Vallagarina. Incontro con Questore di Trento per rafforzamento pattugliamento notturno.

“Oggi mi sono recata in visita istituzionale alla Questura di Trento, in qualità di parlamentare e assessore con delega alla sicurezza del Comune di Ala, accompagnata dall’Assessore alla sicurezza del Comune di Avio, Alvise Salvetti, e dall’Assessore alla sicurezza del Comune di Mori, Silvana Scarabello.

Tutti e tre esponenti della Lega. Durante l’incontro con il Questore di Trento, Dott. Nicola Zupo, abbiamo portato le istanze e le preoccupazioni dei cittadini della Bassa Vallagarina, chiedendo un rafforzamento del pattugliamento notturno nei territori dei nostri Comuni.

La sicurezza è un diritto fondamentale e una priorità che deve vedere la collaborazione tra istituzioni locali e forze dell’ordine. Abbiamo, così, concordato una serie di incontri operativi con i comandanti dei rispettivi corpi di polizia municipale, per la dotazione del taser cui seguiranno ulteriori momenti di confronto allargati anche a tutti gli agenti in servizio nei territori interessati.

Ringraziamo il Questore Zupo per la disponibilità dimostrata e per l’attenzione concreta alle esigenze delle amministrazioni comunali e delle comunità della Bassa Vallagarina. La Lega continuerà a lavorare in sinergia per garantire ai trentini la sicurezza e la tranquillità che meritano”.

Così la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi.