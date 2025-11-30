ON. AMBROSI (FDI) * CONGRESSO TRENTINO: «CONGRATULAZIONI A GEROSA, DA PARTE MIA CI SARÀ TOTALE LEALTÀ AI VALORI DEL PARTITO»

11.56 - domenica 30 novembre 2025

CONGRESSO FDI TRENTINO, AMBROSI: “CONGRATULAZIONI A GEROSA, MIO IMPEGNO PER PARTITO E PER COLLEGAMENTO COSTANTE TRA TRENTO E ROMA”.

“Congratulazioni a Francesca Gerosa per l’elezione a Presidente del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.

Le auguro buon lavoro, certa che saprà mettere a disposizione del partito la sua esperienza, la sua competenza e la sua determinazione. Un sentito ringraziamento anche a Cristian Zanetti, per il suo impegno e la sua passione.

Chi assume un ruolo di guida porta sulle spalle una grande responsabilità: unire, ascoltare e rappresentare tutti, nessuno escluso.

Ora si apre una fase nuova, che richiede unità, responsabilità e un confronto costante.

Con il lavoro Trentino e a Roma potremo garantire un collegamento forte e continuo tra territorio e Parlamento, una sinergia stabile capace di valorizzare le istanze dei trentini e rafforzare Fratelli d’Italia in ogni sede istituzionale.

Da parte mia ci sarà – come sempre – piena collaborazione e totale lealtà ai valori del partito, per far crescere la nostra comunità e rappresentare al meglio i cittadini trentini.

L’interesse del partito viene prima di tutto.

E io, come sempre, ci sarò.”

È quanto dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi