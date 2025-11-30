CAMPOBASE * VOLONTARIATO E ASUIT: «MAULE, “BUROCRAZIA E RICAMBIO GENERAZIONALE ERANO DA AFFRONTARE” / VALDUGA, “SÌ ALLA GRADUALITÀ NELL’INSERIMENTO DELL’UNIVERSITÀ»

11.18 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Esprimiamo il nostro apprezzamento per l’approvazione all’unanimità del disegno di legge unificato sul volontariato da parte del Consiglio provinciale di Trento. Si tratta di un risultato importante che testimonia quanto il tema del volontariato — e più in generale del ruolo del Terzo settore — sia considerato prioritario per la coesione e il benessere della comunità trentina.

Le parole di Chiara Maule La consigliera Maule ha sottolineato la propria personale soddisfazione nel vedere finalmente realizzata una riforma a cui tiene molto, dopo aver seguito — in veste di assessora comunale a Trento — la candidatura e l’affermazione della città come capitale europea del volontariato. È stato un atto di lungimiranza riconoscere che era giunto il momento di intervenire sulle criticità che oggi rendono il mondo del volontariato — così prezioso e vitale — spesso in difficoltà. In particolare, la burocrazia e la necessità di favorire il ricambio generazionale erano tra gli “assilli” da affrontare.

Il nuovo testo punta a farlo, fondandosi sul concetto chiave di co-progettazione. L’obiettivo finale è rafforzare la coesione sociale, con uno sguardo non solo al territorio provinciale, ma anche a possibili scambi e confronti con altri Paesi europei. Maule ha anche ricordato che, grazie al percorso di riforma, la Giunta ha accolto due suoi ordini del giorno:

1. sul riconoscimento delle competenze acquisite dai giovani attraverso l’attività di

2. volontariato; sulla promozione — in ambito giovanile — della partecipazione al volontariato mediante l’organizzazione di un grande evento annuale territoriale, che metta in rete associazioni di volontariato, enti del Terzo settore, mondo giovanile, con esperienze anche sovra-provinciali (europee), e attraverso la promozione di laboratori permanenti nelle strutture scolastiche e universitarie.

Le osservazioni di Michele Malfer Il consigliere Malfer ha espresso una forte soddisfazione per l’approvazione — insieme al testo principale — anche del suo ordine del giorno sulla valorizzazione del “volontariato d’impresa” . Questa forma moderna di responsabilità sociale non si limita a contributi economici, ma valorizza le competenze e il tempo dei lavoratori al servizio della comunità.

L’ordine del giorno impegna la Giunta a:

1. promuovere accordi con aziende per sostenere progetti sociali, culturali, educativi e

2. 3. 4. ambientali; riconoscere le imprese che attivano programmi strutturati di volontariato; diffondere buone pratiche che mettano in connessione bisogni sociali e competenze aziendali; favorire la collaborazione tra imprese e enti no-profit per interventi a sostegno della vita della comunità locale, anche tramite la partecipazione attiva del personale aziendale durante l’orario di lavoro.

Un’occasione di rilancio per il volontariato trentino Questa riforma — che produce un testo nuovo in grado di sostituire e aggiornare la normativa provinciale in materia — rappresenta per il Trentino un momento di svolta. Il nuovo quadro legislativo intende valorizzare e sostenere la pluralità del volontariato, integrandolo stabilmente nelle politiche pubbliche e riconoscendone il ruolo centrale come motore di solidarietà, partecipazione civica e coesione sociale.

Da Campobase, ci auguriamo che le misure approvate possano concretamente tradursi in nuove opportunità per i cittadini, soprattutto i giovani, e per le imprese sensibili al bene comune.

Chiara Maule e Michele Malfer

Il tema della salute è stato al centro dell’ultima sessione consiliare con due passaggi importanti per il futuro della sanità trentina. Come Campobase siamo soddisfatti di aver raggiunto l’unanimità sulla mozione di Ada, a prima firma Valduga, sul “percorso partecipativo” così come del lavoro fatto per migliorare il disegno di legge sull’ASUIT.

La mozione impegna la Giunta provinciale ad avviare un percorso partecipativo, aperto a tutti i portatori di interesse, per approfondire i temi della prevenzione primaria, dell’assistenza territoriale, del ruolo delle case di comunità e dell’integrazione sociosanitaria. Sul disegno di legge di istituzione dell’ASUIT la maggioranza abbiamo ricordato le perplessità sulle modalità di genesi del corso di laurea in Medicina, pur ribadendo che nel momento in cui questo è stato attivato è necessario vincere la sfida che deriva dall’ospitare questo corso sul nostro territorio.

Diventa secondo noi cruciale, e abbiamo presentato un OdG in tal senso, costruire un corso di laurea sui generis che investa in particolare lungo due direttrici: la ricerca di base e l’innovazione tecnologica e l’ideazione di modelli di medicina territoriale innovativi. Rispetto alla prima direttrice abbiamo già diversi esempi virtuosi attivi in provincia, mentre sulla seconda l’esperienza già consolidata del corso di laurea in infermieristica e la diﬃcile orografia del territorio possono essere stimolo per un “modello alpino” di assistenza.

Francesco Valduga ha inoltre ribadito la necessità di gradualità nell’inserimento dell’Università per armonizzare questa novità con la solidità comprovata dei percorsi assistenziali già esistenti (su questo punto abbiamo presentato alcuni emendamenti solo parzialmente accolti dalla Giunta).

Chiara Maule ha dato voce alle istanze del sociale e dei cittadini, sottolineando che la vera sfida per il futuro della sanità trentina riguarda l’evoluzione e il rafforzamento dell’ambito sociosanitario. In questo quadro, un ruolo decisivo sarà giocato dalle Case di Comunità, che però ad oggi non dispongono ancora di un’adeguata definizione organizzativa e delle funzioni.

L’auspicio è che questo quadro venga chiarito al più presto, perché solo attraverso lo sviluppo di una rete territoriale solida e ben strutturata sarà possibile garantire risposte efficaci e accessibili ai bisogni reali delle persone.

Ricordando poi la necessità di monitorare i successivi atti che andranno a definire in maniera più concreta il nuovo modello (protocollo d’intesa e ddl sociosanitario), Campobase ha scelto l’astensione, come atto di responsabilità che riconosce il valore dell’integrazione con l’Ateneo, in attesa di verificare le modalità di prosecuzione del percorso.