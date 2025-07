MUSICA RIVA * FESTIVAL 2025: «“VISIONS OF SOUND” EMOZIONA IL PUBBLICO, NONOSTANTE MALTEMPO E CAMBIO LOCATION»

10.40 - lunedì 28 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

MusicaRiva Festival si è concluso ieri sera con un successo straordinario, nonostante il maltempo abbia costretto a spostare l’evento dal suggestivo Parco dell’Inviolata al Palacongressi di Riva del Garda. La magia della musica ha incantato un pubblico entusiasta, accorso numeroso per assistere allo spettacolo Visions of Sound – A Journey Through Music and Blindness della straordinaria formazione East Coast Cats.

La band, composta da Christelle Pascal (voce), Lorenzo Bellini (pianoforte e tastiere), Luca De Toni (chitarra), Ciara Moser (basso), Edouard Monnier (tromba), Juan Saus Ruiz (sax alto) e Andrea Dionisi (batteria), ha offerto un viaggio emozionante nella musica nera del ‘900, con omaggi a leggende come Stevie Wonder e Ray Charles, geni che hanno trasformato la loro cecità in fonte di ispirazione per capolavori immortali. Accanto ai classici, il pubblico ha potuto apprezzare anche brani inediti della talentuosa Christelle Pascal, cantante e autrice newyorkese laureata al Berklee College of Music, che vanta collaborazioni prestigiose, interpretando artisti come Beyoncé, Janet Jackson e Alicia Keys.

La serata, condotta con eleganza da Isabelle Pace, si è aperta con i saluti istituzionali dell’assessora alla cultura del Comune di Riva del Garda, Stefania Pellegrini, del presidente di MusicaRiva Festival, Luca Rizzardo Gianfilippi, e del direttore artistico, Lucas Carl Christ, che hanno celebrato il grande successo di questa edizione del festival.

Il Dopofestival: la musica continua

Il MusicaRiva Festival non si ferma: lo spettacolo Visions of Sound sarà riproposto il 31 luglio a Stenico, il 1° agosto al Teatro Capovolto di Trento e il 2 agosto a Limone sul Garda. Il Dopofestival si chiuderà il 4 agosto con l’esibizione della Puchheimer Jugendorchester al Museo Alto Garda (ore 18:00, ingresso libero con prenotazione obbligatoria). Diretta da Peter Michielsen, l’orchestra eseguirà musiche di Bach, Puccini, Vivaldi, Tchaikovsky e Fuchs.