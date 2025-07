MUSE – TRENTO * “BUGS’ LIFE”: «INSETTI, C’È TEMPO FINO AL 3/8 PER ADDENTRARSI NELLA FORESTA TROPICALE TANZANIANA» (VIDEO)

20.06 - giovedì 24 luglio 2025

“Bugs’ Life”, ancora pochi giorni per osservare i piccoli giganti tropicali, Fino al 3 agosto 2025,. Foresta tropicale montana del MUSE, Trento. Compreso nel biglietto di ingresso al museo.

Coleotteri che profumano di albicocca, mantidi “invisibili” come fantasmi, millepiedi giganti e insetti stecco dal colore blu metallico: nella serra tropicale del MUSE sono gli ultimi giorni per osservare da vicino gli invertebrati africani e le loro strategie per sopravvivere alla vita nella giungla. Grazie alla collaborazione tra MUSE, Casa delle Farfalle e MUFFFA – Museo delle Farfalle e delle Foreste di Bordano l’iniziativa “Bugs’ Life” accende l’attenzione su un gruppo animale spesso trascurato, ma cruciale per la salute degli ecosistemi.

C’è tempo fino al 3 agosto per addentrarsi nella foresta tropicale tanzaniana del MUSE e scoprire la vita nascosta della fauna invertebrata tipica dell’Africa. Dopo tre edizioni dedicate alle farfalle tropicali, il percorso espositivo della serra del MUSE si colora di nuovi ospiti: coleotteri profumati, mantidi mimetiche, millepiedi e chiocciole terrestri tra le più grandi al mondo.

Passeggiando nella folta vegetazione, visitatrici e visitatori potranno scoprire come vivono, come si difendono e come si riproducono questi animali, grazie a dieci terrari e quattro teche entomologiche che consentiranno di osservarli da vicino in sicurezza, nel rispetto delle loro esigenze ecologiche.

“L’iniziativa, aperta dal 14 giugno, arricchisce la visita alla serra tropicale del museo: è facile in questo periodo vedere tante persone ferme davanti ai terrari, intente nella ricerca e nell’osservazione dei curiosi protagonisti di questa esposizione. Tra gli obiettivi della mostra, sicuramente c’è quello di stimolare la riflessione sull’importanza della conservazione della biodiversità e sulla tutela degli ecosistemi forestali, evidenziando il valore dell’interazione tra organismi viventi”, ricorda Chiara Steffanini, mediatrice scientifica del MUSE e coordinatrice del progetto.

Diversi sono i “giganti” ospitati, con alcuni record, quali le più grandi specie esistenti di chiocciola terrestre, di millepiedi e di blatta, che raccontano perché il gigantismo può essere un vantaggio.

Tra gli animali più insoliti e poco conosciuti ci sono anche lo scarabeo profumato, riconoscibile grazie al suo aroma fruttato che rilascia per colpire le femmine; lo stecco gioiello, il cui maschio esibisce una splendida livrea metallica, straordinaria per un insetto appartenente a questo gruppo, tipicamente specializzato nel non farsi vedere; le cimici assassine, anch’esse giganti del gruppo, in grado di spruzzare veleno per difendersi dagli aggressori.

Oltre a chi utilizza strategie “tradizionali”, come il diffuso mimetismo criptico, c’è chi si finge morto, come la mantide fantasma, o chi produce suoni intimidatori come alcuni scarabei e blatte.

“Questi invertebrati sono ambasciatori silenziosi delle foreste tropicali, capaci di raccontare, con le loro forme e comportamenti, la delicatezza degli equilibri ecologici da cui dipendono non solo loro, ma anche molte altre specie, compresa la nostra. In un mondo che rischia di perdere biodiversità a un ritmo senza precedenti – conclude Steffanini – anche gli insetti devono essere raccontati, rispettati e difesi. Perché conoscere è il primo passo per proteggere”.