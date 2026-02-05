MELINDA * BERLINO – FRUIT LOGISTICA: «INTERNAZIONALIZZAZIONE E TURISMO ESPERIENZIALE, PER NUOVE OPPORTUNITÀ ALL’ECOSISTEMA MONTANO E ALLE COMUNITÀ LOCALI»

20.27 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Melinda a Fruit Logistica: la melicoltura al servizio del territorio. Al tradizionale evento ortofrutticolo di Berlino, il Consorzio presenta le iniziative e le campagne dei prossimi mesi. Dall’internazionalizzazione al turismo esperienziale, una strategia di sistema per aprire nuove opportunità per il futuro dell’ecosistema montano e delle comunità locali

Guardare sempre di più al mercato internazionale. Ma anche coinvolgere le persone, dai consumatori ai turisti e la comunità locale stimolando così la crescita di settori diversi e, in ultima analisi, dell’intero territorio. È questa la missione annunciata a Berlino da Melinda, presente – con Trentino Marketing e la Provincia autonoma di Trento – a Fruit Logistica, tradizionale appuntamento per il settore ortofrutticolo internazionale che fino al 6 febbraio riunisce nella capitale tedesca i maggiori operatori da tutto il mondo. Una manifestazione che resta un punto di riferimento per il comparto come evidenziano i numeri che la accompagnano: oltre 2.600, in rappresentanza di più di 90 Paesi, gli espositori presenti nella passata edizione in aggiunta a 67.000 tra buyer e visitatori professionali provenienti da 151 nazioni.

“Fruit Logistica è una finestra sul mondo, un’opportunità di incontro e scambio tra operatori in una fase particolare come quella che stiamo vivendo, con un mercato in continua evoluzione e condizionato da tante variabili, dallo scenario globale alle dinamiche inflazionistiche e demografiche che impattano sui consumi. Di fronte a tutto questo diventa quindi indispensabile accelerare il processo di internazionalizzazione guardando a nuovi mercati”, dichiara il presidente di Melinda, Ernesto Seppi. Che aggiunge: “Le persone non si accontentano più di consumare un prodotto ma vogliono toccare con mano cosa sta dietro a ciò che acquistano. Per soddisfarle, è essenziale continuare a fare squadra con il sistema trentino. Solo così possiamo raccontare in modo efficace i nostri sforzi per l’innovazione e la sostenibilità dando valore al prodotto turistico legato alla mela a beneficio del territorio e della sua comunità”.

Ed è proprio questa visione a ispirare alcune delle ultime iniziative del Consorzio che nei prossimi mesi aprirà al pubblico le porte di due luoghi davvero speciali: le celle ipogee e il nuovo centro visitatori Mondo Melinda.

Porte aperte nel cuore della montagna

Situate nel cuore delle Dolomiti, le celle ipogee funzionano come autentici magazzini naturali che, sfruttando le condizioni peculiari offerte dalla montagna, permettono di conservare le mele in un ambiente controllato consumando il 30% circa di energia in meno nel confronto con i magazzini di superficie. Dopo aver ricevuto le prime visite di stampa e clienti, le stanze di roccia hanno già accolto le famiglie dei soci produttori e i dipendenti di Melinda. Nelle prossime settimane apriranno le porte al pubblico che avrà così la possibilità di visitare un luogo davvero originale e suggestivo. Ma anche di ammirare da vicino un’altra opera altrettanto speciale e unica.

A partire dallo scorso anno, infatti, il sito ipogeo è collegato a una delle sale di lavorazione di Melinda, quella di Predaia, da un impianto senza eguali al mondo: la Funivia delle mele realizzata dal Consorzio con il contributo dei fondi PNRR gestiti dal Ministero dell’agricoltura. La struttura a fune inaugurata ufficialmente lo scorso 18 novembre alla presenza della Presidente del Consiglio e di numerose autorità nazionali e locali, permette il trasporto di 460 contenitori da 300 chili ciascuno ogni ora. Alimentata da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico e idroelettrico, la Funivia offre evidenti vantaggi in termini ambientali e di sicurezza consentendo, in particolare, di evitare ogni anno oltre 5.000 viaggi di camion su strada.

Una sinergia tra agricoltura, turismo e territorio

Le proposte di Melinda per un’esperienza turistica coinvolgente e originale, promossa in stretta collaborazione oltre che con Trentino Marketing anche con le Aziende per il Turismo della Val di Non e della Val di Sole, non si esauriscono qui. A partire dalla prossima primavera, infatti, il pubblico potrà scoprire tutte le novità offerte dal nuovo Mondo Melinda a Segno di Predaia (TN), pensato per avvicinare produttori e consumatori ed essere un punto di riferimento per il territorio. Un esempio concreto di sinergia tra mondo agricolo e settore turistico.

“Turismo e internazionalizzazione rappresentano asset strategici fondamentali per valorizzare l’agroalimentare trentino e per rafforzarne il posizionamento sui mercati”, spiega l’assessore all’Agricoltura della Provincia autonoma di Trento, Giulia Zanotelli, presente a Fruit Logistica. “Allo stesso tempo, per costruire uno sviluppo solido e duraturo, non possiamo dimenticare la centralità dell’impegno quotidiano nella difesa della produzione. La gestione del rischio e dell’acqua, il contrasto alle fitopatie e il ricambio generazionale restano le principali sfide che siamo chiamati ad affrontare insieme, con visione, responsabilità e spirito di collaborazione tra istituzioni e mondo produttivo”.

Melinda Dolcevita alla Settimana della Moda

In occasione della manifestazione berlinese, il reparto marketing del Consorzio presenta ai visitatori anche le campagne che investono le varietà Melinda Dolcevita e Morgana®. Succosa, croccante e dotata di una significativa componente zuccherina, Melinda Dolcevita è riconosciuta dai consumatori come un originale “dessert” naturale e si è affermata nel tempo come un simbolo di eleganza e freschezza contemporanea. Aspetti, questi ultimi, che la rendono una perfetta protagonista delle grandi kermesse come la Milano Fashion Week Donna, in programma dal 24 febbraio al 2 marzo prossimi.

Per l’occasione, Melinda ha scelto Civic Portanuova per presentare il suo pop-up esperienziale e offrire al consumatore un incontro originale e inclusivo con l’identità e i valori del Consorzio. La presenza alla Fashion Week è preceduta dall’intensa campagna total video che coinvolge sui canali TV, digitali e social, dello spot che esalta il carattere “fashion” di Melinda Dolcevita. A questa si aggiungono le altre iniziative nel capoluogo lombardo che includono la decorazione integrale del Jumbotram e numerose affissioni digitali.

Morgana® protagonista tra nuovi canali e grandi eventi

Ancora più intensa sarà la campagna di Morgana®, varietà particolarmente amata dal pubblico più giovane e dinamico. Anche quest’anno, la mela succosa per eccellenza sarà protagonista di grandi manifestazioni conquistando con il suo spot uno spazio rilevante nel corso di importanti eventi e comparendo, in particolare, nei wall posizionati sui palchi dei grandi concerti italiani. Per la varietà Club si preannuncia nel 2026 un’agenda decisamente piena, con una nuova collaborazione con il circuito “Virgin Active” nelle palestre e centri fitness più frequentati e noti a coloro che non rinunciano alla cura del proprio corpo tramite l’attività sportiva e una presenza che si allarga alle sale cinematografiche e ai nuovi broadcaster, a partire dai podcast, sostenuta dalla campagna sui canali TV, digital e social.