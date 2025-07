MART * ESTATE 2025: «MOSTRE IMPERDIBILI TRA ROVERETO E TRENTO, DA SALGADO AL REALISMO MAGICO»

12.51 - mercoledì 23 luglio 2025

Estate? Scegli il Mart. Con il biglietto unico puoi visitare il percorso permanente dedicato ai capolavori delle Collezioni museali, la Casa d’Arte Futurista Depero e tutte le mostre temporanee, a Rovereto e a Trento.

Ancora due mesi per visitare Ghiacciai l’ultimo progetto del grande fotografo Sebastião Salgado, recentemente scomparso.

Fino al 21 settembre il Mart presenta oltre 50 fotografie esclusive, in gran parte inedite, selezionate dall’artista per questa occasione. Dalla Penisola Antartica al Canada, dalla Patagonia all’Himalaya, dalla Georgia del Sud alla Russia, le immagini ritraggono, in un bianco e nero ricco di contrasti, alcuni dei luoghi più studiati da ricercatori che indagano la storia geologica della Terra, così come le conseguenze a breve e lungo termine della crisi climatica e del riscaldamento globale.

La mostra continua con una grande installazione site specific allestita al MUSE – Museo delle Scienze di Trento, fino all’11 gennaio.

Realismi Magici. Pyke Koch e Cagnaccio di San Pietro

Mart Rovereto, fino al 31 agosto

Il Mart propone l’inedito confronto tra due dei massimi protagonisti del Realismo Magico, corrente diffusa in tutta Europa dall’inizio degli anni Venti: da un lato il neerlandese Pyke Koch, dall’altro l’italiano Cagnaccio di San Pietro.

Li Yongzheng. Nel profondo di questo deserto

Mart Rovereto, fino al 21 settembre

A Rovereto la prima mostra italiana dedicata a Li Yongzheng.

Attraverso video, installazioni, pitture e nuovi media l’artista contemporaneo cinese propone un’articolata riflessione su alcune tra le più urgenti questioni sociali.

Trentino Unexpected

Mart Rovereto, fino al 9 novembre

Dai boschi ai castelli, dai ghiacciai ai vigneti, il Trentino contiene paesaggi e storie. La mostra racconta questa complessità attraverso gli scatti di Simone Bramante, Francesco Jodice, Gabriele Micalizzi, Roselena Ramistella, Massimo Sestini, Newsha Tavakolian.

Nebojša Despotović. Tutte le nostre vite

Galleria Civica di Trento, fino al 5 ottobre

Quella di Nebojša Despotović è una pittura intimista, familiare, introspettiva. In mostra una serie di lavori realizzata negli ultimi anni a cui si aggiunge un ampio polittico monumentale prodotto per l’occasione: Nel giardino della mia vita, costituito da quattro grandi pannelli pittorici.

Barbara De Vivi. Due di due

Galleria Civica di Trento, fino al 5 ottobre

Prima mostra in un museo pubblico per l’artista emergente Barbara De Vivi. La pittura diventa strumento di indagine psicologica per esplorare l’identità, il corpo, le relazioni affettive. Al centro il rapporto con la sorella, eco visiva e concettuale dell’artista.