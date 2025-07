FSI – FERROVIE STATO ITALIANE * TRENTINO-ALTO ADIGE: «LINEA BRENNERO – VERONA, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE (12-18/8)»

12.35 - mercoledì 23 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Dal 12 al 18 agosto sulla linea Brennero – Verona la circolazione sarà interessata da alcune modifiche per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale programmati dal gestore della rete. Resta garantita la mobilità dei passeggeri con corse bus.

REGIONALE

I treni del Regionale sono cancellati tra Brennero e Bressanone e sono attivati collegamenti bus dedicati che effettueranno le stesse fermate intermedie previste dal treno.

Inoltre, tra Bressanone e Bolzano i treni subiranno le seguenti modifiche:

in direzione sud avranno origine a Bressanone anziché a Brennero e Fortezza;

in direzione sud avranno origine a Bolzano anziché a Brennero;

tra Fortezza e Merano avranno origine a Bressanone anziché a Fortezza;

da Brennero a Merano avranno origine a Bolzano anziché a Brennero;

i treni provenienti da sud sono limitati a Bolzano;

i treni provenienti da Merano sono limitati a Bressanone e Bolzano;

tra Bressanone e Bolzano alcuni treni sono stati cancellati e sostituiti da altri treni regionali.

A Campo di Trens i bus arrivano alla fermata “Rotatoria”, mentre a Colle Isarco alla fermata “Paese F.D.V.”.

INTERCITY

Il treno Intercity Notte 764 della relazione Roma Termini – Brennero nei giorni 15 e 16 agosto è soppresso nella tratta Bolzano – Brennero. Il treno Intercity Notte 763 della relazione Brennero-Roma Termini nei giorni 16 e 17 agosto è soppresso nella tratta Brennero – Bolzano. Sono previsti bus sostitutivi, i canali di vendita sono aggiornati.

BUS E MOBILITÀ SOSTITUTIVA

Per tutta la durata dei lavori, Trenitalia potenzia la presenza di bus sostitutivi. Gli orari possono subire variazioni legate alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.