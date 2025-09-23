ITAS MUTUA * PRIMO SEMESTRE 2025: «PATRIMONIO NETTO IN CRESCITA A 740 MILIONI / SOLVENCY RATIO AL 253% / UTILE NETTO A 37,1 MILIONI»

16.39 - martedì 23 settembre 2025

ITAS Mutua approva i conti consolidati del primo semestre 2025: patrimonio netto in crescita a 740 milioni, Solvency ratio al 253% e utile netto a 37,1 milioni di euro. Fitch migliora il rating della Compagnia che ora passa ad A- con outlook stabile (da BBB+).

Il Gruppo ITAS rafforza ulteriormente la propria solidità patrimoniale e registra un sensibile miglioramento della gestione tecnica nell’ambito di una significativa crescita della raccolta premi sia nei rami danni (+13,4%) sia nel comparto vita (+18,3%).

Principali dati consolidati al 30 giugno 2025:

PATRIMONIO NETTO: 739,9 milioni €

(+6,1% rispetto al 31/12/2024)

SOLVENCY RATIO: 253%

(234% al 31/12/2024)

COMBINED RATIO1 NON ATTUALIZZATO: 90,4%

(99,4% al 30/06/2024)

RATING FITCH: A- con outlook stabile

(da BBB+ con outlook positivo)

UTILE NETTO CONSOLIDATO: 37,1 milioni €

(13,6 milioni € al 30/06/2024)

RACCOLTA PREMI COMPLESSIVA (DANNI+VITA): 692,1 milioni €

(+14,6%)

GESTIONE DANNI: 509,6 milioni €

(+13,4% – Auto +19,8%, Non Auto +8,8%)

GESTIONE VITA: 182,5 milioni €

(+18,3%), trainati da Fondo Pensione Aperto Plurifonds (+14,1%) e polizze welfare

Nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione di ITAS Mutua – riunitosi sotto la presidenza di Luciano Rova – ha approvato i conti del primo semestre 2025, che evidenziano risultati in forte crescita rispetto all’esercizio precedente.

LA SITUAZIONE GENERALE

Il primo semestre del 2025 è stato caratterizzato da un contesto macroeconomico in miglioramento ma ancora fortemente condizionato da delicate criticità geopolitiche e da elementi di volatilità.

L’azione della Banca Centrale Europea, con la progressiva riduzione dei tassi di interesse, ha favorito un clima di maggiore fiducia sui mercati finanziari, mentre la dinamica inflattiva ha mostrato segnali di rientro verso i target delle politiche monetarie. Gli spread creditizi dei titoli di stato italiani si sono stabilizzati nel semestre verso un andamento favorevole.

Il settore assicurativo ha continuato a confrontarsi con i rischi legati ai cambiamenti climatici e alla tutela della salute e della previdenza, che spingono famiglie e imprese a una crescente attenzione verso la protezione assicurativa.

LA PERFORMANCE ECONOMICA

Il risultato netto consolidato è pari a 37,1 milioni €, in incremento rispetto ai 13,6 milioni € del primo semestre dell’esercizio precedente. La gestione assicurativa, il cui risultato è positivo per 46,0 milioni € (+36,2 milioni € rispetto al primo semestre del 2024), ha fornito una fondamentale spinta al risultato finale ed è riconducibile al risultato dei servizi assicurativi sia alla gestione danni (34,8 milioni €), sia alla gestione vita (9,9 milioni €) tenuto conto delle partite infragruppo.

Il saldo tecnico della gestione danni ha beneficiato di una attenta attività di ritariffazione volta a coprire i maggiori rischi climatici e l’inflazione, consentendo di fronteggiare l’incremento dei costi di gestione e della riassicurazione passiva.

LA RACCOLTA PREMI

La raccolta premi complessiva del Gruppo (Danni e Vita) raggiunge i 692,1 milioni € (+14,6%).

GESTIONE DANNI

Nei rami danni la crescita dei premi contabilizzati del +13,4% riflette un’evoluzione omogenea dei portafogli. In particolare, il comparto Auto segna un incremento del +19,8%, sostenuto da una politica tariffaria attenta e dall’allargamento della base assicurata. Nei rami Non Auto, la crescita è pari a +8,8%: spicca il ramo Incendio (+24,3%), favorito da una maggiore sensibilità per la copertura contro i rischi climatici da parte di imprese e famiglie.

GESTIONE VITA

Nei rami vita i premi raccolti si attestano a 182,5 milioni € (+18,3%), trainati dal Fondo Pensione Aperto Plurifonds (+14,1%), prodotto offerto per la costruzione di una previdenza integrativa, e dal comparto welfare con le polizze Temporanee Caso Morte (TCM) e Long Term Care (LTC), anch’esse caratterizzate da un ottimo dinamismo, che rispondono al bisogno crescente di tutela della famiglia e di protezione dalla non autosufficienza.

PATRIMONIO E SOLVENCY

Il patrimonio netto del Gruppo ITAS si è ulteriormente rafforzato, arrivando a sfiorare i 740 milioni di euro (+6,1%), confermando la bontà di una gestione prudente e attenta dello sviluppo del business che ha puntato con continuità al rafforzamento del capitale tangibile a garanzia della propria comunità di soci assicurati. L’indice di solvibilità, che misura l’affidabilità del Gruppo ITAS e la sua capacità di rispettare gli obblighi assunti verso i propri assicurati, alla fine del primo semestre del 2025 è dunque robusto e pari al 253%, in incremento rispetto al precedente esercizio (+19 p.p.).

RATING FITCH IN MIGLIORAMENTO: DA BBB+ AD A- CON OUTLOOK STABILE

Nella giornata odierna l’agenzia di rating Fitch ha innalzato il rating di ITAS Mutua ad A- con outlook stabile rispetto a BBB+ con outlook positivo, in riconoscimento di un percorso di miglioramento continuo promosso dalla gestione aziendale negli ultimi anni. Sono stati apprezzati in modo particolare la riduzione dell’esposizione al debito sovrano italiano, la razionalizzazione degli investimenti e il potenziamento della redditività tecnica. Nel suo report Fitch ha rimarcato “la solidità molto elevata del capitale”, apprezzando le “buone performance finanziarie” e il “buon posizionamento competitivo di ITAS sul mercato assicurativo italiano”. In questo contesto l’agenzia di rating ha sottolineato il crescente ruolo di ITAS nell’ambito della previdenza integrativa, con il fondo pensione aperto Plurifonds che le ha consentito di diventare uno dei principali operatori del settore in Italia. Il rating testimonia come le azioni industriali e gli interventi gestionali intrapresi fin dal 2020 abbiano prodotto risultati tangibili e duraturi. ITAS conferma così la sua stabilità finanziaria e competitiva sul mercato.

Alessandro Molinari, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITAS Mutua ha commentato con soddisfazione i dati del primo semestre:

“Questi risultati dimostrano come ITAS stia crescendo in modo solido ed equilibrato. Il giudizio di Fitch riconosce alla Compagnia di aver operato nella giusta direzione attribuendole per questo un rating elevato. Lo sviluppo della raccolta premi in tutti i comparti e le buone performance tecniche testimoniano la capacità del Gruppo di affrontare uno scenario complesso, caratterizzato da cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche. I risultati di semestrale confermano inoltre le linee di indirizzo e di sviluppo contenute nel nostro Piano industriale. Un ringraziamento va ai nostri dipendenti, alla rete degli Agenti e a tutti i collaboratori: la loro professionalità e dedizione sono la chiave del nostro successo. ITAS continuerà a investire su digitalizzazione, innovazione di prodotto, servizio accurato e prossimità territoriale per offrire risposte sempre più semplici e vicine alle esigenze dei nostri soci assicurati che per noi rappresentano il principale stakeholder.”

Anche Luciano Rova, Presidente di ITAS Mutua, ha espresso commenti lusinghieri ai risultati:

“I numeri di questo semestre non sono soltanto indicatori di solidità patrimoniale e di efficienza tecnica: sono la prova che la nostra Mutua continua a crescere rimanendo fedele alla propria missione mutualistica. Essere Mutua significa, infatti, far partecipare i soci assicurati al risultato aziendale con interventi sia in favore delle comunità in cui la Compagnia opera sia in favore dei soci assicurati stessi tramite i benefici di mutualità che saranno proposti alla prossima Assemblea dei delegati in occasione della approvazione del bilancio annuale. Nel corso del 2025 sono stati già sviluppati 40 interventi di sostegno a favore delle comunità in cui ITAS opera sia in Trentino Alto Adige sia nel resto d’Italia. L’incremento del patrimonio e l’elevato indice di solvibilità ci consentono di proteggere con sempre maggiore efficacia il nostro milione di assicurati e le comunità in cui essi vivono. Il nostro obiettivo resta quello di sempre: crescere con equilibrio, facendo leva sull’innovazione ma senza mai smarrire i valori che ci guidano da più di due secoli: la vicinanza alle persone, la solidarietà e l’impegno a costruire sicurezza e benessere condivisi per tutti i nostri soci.”