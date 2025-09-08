“I SUONI DELLE DOLOMITI“ * TRENTINO: «IL FESTIVAL ARRIVA A S. MARTINO DI CASTROZZA, PAOLINI E ZILIOTTO PRESENTANO “BANDIERA BIANCA” (9/9 ORE 12.00)»

17.32 - lunedì 8 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Prosegue la terza settimana de I SUONI DELLE DOLOMITI, il festival che da trent’anni (1995-2025) porta la grande musica internazionale tra le vette, i prati e i rifugi alpini del Trentino, creando un dialogo profondo tra arte e paesaggio. L’edizione 2025 si svolgerà fino al 4 ottobre con un ricco programma di concerti ed eventi immersi negli scenari spettacolari delle Dolomiti trentine.

Il 9 settembre, alle 12.00, il festival farà tappa nell’anfiteatro naturale di Località Prati Col a San Martino di Castrozza, ai piedi delle Pale di San Martino, con un incontro speciale tra parole e musica: Marco Paolini e Alberto Ziliotto presenteranno “Bandiera bianca. L’irresistibile ascesa della vocazione turistica Cristo è resort”, che nasce per il trentennale del Festival e si inserisce nel progetto “Atlante delle Rive” dedicato alle acque e che esplora la montagna al tempo della globalizzazione, con una riflessione sul fenomeno turistico delle Dolomiti. Il titolo infatti rimanda ad un tema oggi molto dibattuto anche a queste quote, il boom del turismo di massa e il suo impatto sia sul tessuto sociale dei territori verso i quali si indirizza sia sugli ambienti naturali. Un impatto che sappiamo essere per certi versi positivo ma, per altri, fonte di nuove problematicità.

Il luogo dell’evento è raggiungibile da San Martino di Castrozza a piedi, prima su strada e poi lungo un sentiero seguendo le indicazioni del festival. Il percorso dura circa 20 minuti, con un dislivello di 30 metri e difficoltà T (turistica). In caso di maltempo, il concerto si terrà alle ore 17.30 presso l’Auditorium Intercomunale di Primiero. I biglietti per l’accesso gratuito in sala saranno disponibili, fino a esaurimento posti, a partire dalle ore 15.30 presso la cassa del teatro.

Dal 12 al 14 settembre si terrà uno degli eventi più iconici del festival: il Trekking dei Suoni, un’esperienza esclusiva con Mario Brunello e il Quartetto Prometeo, che cammineranno insieme ai partecipanti portando la musica da camera tra i paesaggi unici delle Dolomiti di Brenta. Il trekking si concluderà il 14 settembre alle ore 12.00 con una performance al Rifugio Brentei, dove verrà eseguito il celebre “Quintetto op. 163” di Franz Schubert, capolavoro della musica da camera.

Il Trekking de I Suoni delle Dolomiti è da sempre un appuntamento speciale ed esclusivo, capace di fondere il fascino delle montagne trentine con la potenza della musica dal vivo. L’edizione 2025 del festival vedrà un incontro unico tra il Quartetto Prometeo e il violoncello di Mario Brunello, artista di fama internazionale, che da anni esplora il legame tra la musica e il mondo nelle sue molteplici espressioni. Il suo percorso artistico lo ha portato a indagare il dialogo con altri linguaggi creativi alla ricerca di una purezza timbrica capace di attraversare il silenzio e di ridefinire il rapporto con gli spazi naturali e l’alta quota.

Con il suo violoncello del ’600, Brunello ha fatto dell’incontro tra musica, natura e culture diverse una delle cifre distintive del suo linguaggio artistico. Durante gli ormai iconici trekking de I Suoni delle Dolomiti, la sua musica si intreccia con il paesaggio, trasformando le montagne in un immenso teatro naturale. A condividere questo straordinario cammino sarà il Quartetto Prometeo, eccellenza della musica da camera italiana, noto per la capacità di modellare il suono con raffinatezza, precisione e intensità espressiva.

I partecipanti al trekking, accompagnati dalle Guide alpine e dai musicisti, si incammineranno verso luoghi poco frequentati delle Dolomiti del Brenta. Lungo il percorso, toccheranno cime panoramiche e vivranno l’atmosfera accogliente dei rifugi alpini. Un’occasione per scoprire angoli meno noti di questo affascinante gruppo dolomitico.

Lungo i sentieri del Brenta e attraverso le suggestive conche del Rifugio Tuckett e del Rifugio Alimonta, pubblico e musicisti si avvicineranno a uno dei capolavori assoluti della musica da camera: il Quintetto per archi in do maggiore op. 163 di Franz Schubert. Questo viaggio musicale e paesaggistico culminerà il 14 settembre con una straordinaria esecuzione al Rifugio Brentei, sul versante occidentale che guarda Madonna di Campiglio ed il Gruppo dell’Adamello-Presanella, dove le note di Schubert si fonderanno con il respiro delle montagne, regalando un’esperienza indimenticabile.

Iniziativa a pagamento, i posti sono limitati (rimangono 2 posti). Informazioni, iscrizioni, modalità di partecipazione e costi sul sito dell’Apt Madonna di Campiglio: www.campigliodolomiti.it

Il luogo del concerto del 14 settembre è raggiungibile da Madonna di Campiglio, con navetta a pagamento o in auto negli orari consentiti (mobilita.campigliodolomiti.it), fino a Vallesinella, da dove si prosegue a piedi lungo i sentieri nr. 317 e 318: un percorso di circa 3 ore, con 755 metri di dislivello in salita, difficoltà E, per un totale di 5-6 km.

In alternativa, si può partire da Passo Campo Carlo Magno, usufruendo della telecabina Grostè (con parcheggio a pagamento nelle vicinanze) fino al secondo tronco (Rifugio Stoppani), quindi a piedi seguendo il sentiero nr. 316 fino al Rifugio Tuckett, il sentiero nr. 328 fino alla Sella del Fridolin e infine il sentiero nr. 318 fino al Rifugio Brentei.

Per il ritorno si consiglia il percorso a Vallesinella tramite i sentieri nr. 318 e 317; da lì è possibile rientrare a Passo Campo Carlo Magno con la navetta a pagamento (mobilita.campigliodolomiti.it). Il rientro a piedi richiede circa 3 ore e mezza, con 340 metri di dislivello in salita, difficoltà E, per un totale di 8,1 km.

In caso di maltempo, il concerto si terrà alle ore 17.30 al Palazzetto dello Sport di Carisolo. I biglietti per l’accesso gratuito in sala saranno disponibili dalle ore 15.30 presso la cassa del teatro, fino a esaurimento posti.

La 30esima edizione del festival si prospetta imperdibile. Tutti i luoghi sono raggiungibili a piedi con percorsi di varia intensità e tutti i concerti sono gratuiti ad eccezione del Trekking dei Suoni.

Gli eventi in programma non solo offrono un’esperienza unica in cui la bellezza dei paesaggi si intreccia con le performance di artisti di fama internazionale, ma rappresentano anche un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico sulla tutela dell’ambiente, valorizzando le Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO, e promuovendo un turismo consapevole e sostenibile. Particolare attenzione è rivolta all’accessibilità e all’inclusione, con quattro eventi pensati per garantire la piena partecipazione anche alle persone con disabilità, affinché tutti possano vivere appieno la magia e i valori del festival. La direzione artistica è di Mario Brunello, violoncellista di fama internazionale.

I Suoni delle Dolomiti è l’unico storico festival sulle Dolomiti Patrimonio Mondiale dell’Umanità (UNESCO), che coinvolge attivamente gli spettatori nelle attività culturali, sociali e turistiche, stimolando una riflessione sul rispetto per l’ambiente e sull’importanza di un futuro sostenibile e accessibile favorendo un turismo consapevole.

Un’esperienza immersiva dove il silenzio diventa ascolto, la fatica del cammino si trasforma in condivisione e l’armonia con la natura si unisce al rispetto per l’ambiente e alla sostenibilità.

Tutte le informazioni sul festival, sull’accessibilità, comprese le escursioni organizzate dalle Guide Alpine, sono disponibili su: www.isuonidelledolomiti.it/

I Suoni delle Dolomiti è un progetto di comunicazione e di turismo culturale e ambientale ideato e curato da Trentino Marketing insieme con le Aziende per il Turismo della Val di Fassa, della Val di Fiemme, di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, della Val di Non, di Madonna di Campiglio e di Dolomiti-Paganella e con la collaborazione di SAT, Associazione Rifugi, MUSE, Guide Alpine del Trentino, Soccorso Alpino del Trentino, Croce Rossa del Trentino.