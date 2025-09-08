MART – ROVERETO (TN) * “GHIACCIAI“: «ULTIMI GIORNI PER VISITARE L’ULTIMA GRANDE MOSTRA DI SEBASTIÃO SALGADO, FINO AL 21 SETTEMBRE»

16.53 - lunedì 8 settembre 2025

Finissage SEBASTIÃO SALGADO. GHIACCIAI. Sold out il finissage della mostra Ghiacciai, l’ultimo grande progetto di Sebastião Salgado.

La mostra – fino al 21 settembre

Ultimi giorni per visitare l’ultima grande mostra di Sebastião Salgado, il grande fotografo brasiliano, scomparso il 23 maggio scorso.

Al Mart di Rovereto la mostra si sviluppa attraverso 50 fotografie in grande formato, la maggior parte delle quali inedite e stampate appositamente per questa occasione. Per vederle c’è tempo fino al 21 settembre.

La seconda sezione della mostra, un’installazione site-specific nel “grande vuoto” del MUSE – Museo delle scienze di Trento, continuerà ad accogliere il pubblico fino all’11 gennaio 2026.

Finissage – 19 settembre

Per commemorare la figura di Salgado il Mart, il MUSE e il Trento Film Festival hanno organizzato una serata evento, venerdì 19 settembre, alle 20.30.

Ospiti della serata tre tra le persone che, in Italia, conoscono meglio il lavoro e la poetica di Salgado: Roberto Koch e Alessandra Mauro, Contrasto, e Michele Smargiassi, giornalista de La Repubblica e scrittore.

Al talk seguirà la proiezione de Il sale della terra, il celebre documentario di Wim Wenders che traccia l’itinerario artistico e umano del noto fotografo brasiliano. Eventuali persone che avessero prenotato e che dovessero cambiare programmi sono invitate a segnalarlo alla stessa mail eventi@mart.tn.it

Dalle 18.00 alle 21.00 l’ingresso alla mostra sarà gratuito.