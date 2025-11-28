MEDIASET – CANALE 5 * “CADUTA LIBERA” – 07/12: «MAX GIUSTI CONQUISTA LA CONDUZIONE, ISOBEL KINNEAR NEW ENTRY SUL PALCO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.00 - venerdì 28 novembre 2025

“Caduta Libera” riparte con

Max Giusti

alla guida della nuova rinnovata edizione

da domenica 7 dicembre alle 18.45

“Caduta Libera” torna su Canale 5 da domenica 7 dicembre, ogni giorno alle 18.45, con una grande novità: Max Giusti è alla guida della nuova edizione del programma, uno dei titoli più amati dai telespettatori, tra i tanti condotti con successo da Gerry Scotti. Al suo fianco, altra novità, Isobel Fetiye Kinnear, ballerina finalista del talent “Amici” nel 2023.

Max Giusti raccoglie il testimone da Paolo Bonolis che, con “Avanti un altro!” e la sua capacità unica di coinvolgere il pubblico, ha presidiato con altrettanto successo la fascia preserale di Canale 5.

“Caduta Libera”, – co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy – giunto alla 14ª edizione, si presenta rinnovato nella scenografia, nella grafica e nei giochi. Tra questi, la new entry “A casa di…” in cui i concorrenti devono indovinare un personaggio famoso attraverso una serie di indizi. Sale anche il montepremi, che può raggiungere i 300.000 euro.

Totalmente nuovo anche il gioco finale, “Sei vincente”: il campione ha tre minuti per scalare sei gradini rispondendo a sei domande. Può tentare quante risposte desidera, ma ogni “passo” errato lo fa retrocedere. Se completa la scalata vince il montepremi accumulato; in caso contrario cade nella botola e perde la vincita, pur restando campione.

La nuova stagione si apre con il campione in carica della scorsa edizione, Enrico Villanova, 36 anni, di Treviso.

Sono aperti i casting per concorrenti dai 18 ai 55 anni sul sito: https://casting.endemolshine.it/cadutalibera.

“Caduta Libera” è basato su “Still Standing”, format di July August Productions Ltd. distribuito da ITV Studios Global Partnerships Limited. Con oltre 7.500 episodi prodotti a livello internazionale, “Still Standing” è stato trasmesso in più di 20 Paesi, tra cui Israele, Cina, Stati Uniti, Spagna, Germania, Francia, India, Brasile, Thailandia, Turchia, Uruguay, Argentina e, dal 2024, anche in Ecuador, Cile e Messico.

