GENERAZIONE TRENTO * BYPASS: «POLVERI DA CANTIERE IN VIA PIETRASTRETTA, NESSUNA COMUNICAZIONE NÉ CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE»

10.44 - giovedì 17 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cantiere di Consolidamento della balza via Pietrastretta – imbocco Nord: polveri per i residenti, silenzio dal Comune e dall’Osservatorio

Nel quartiere di via Pietrastretta, all’imbocco nord del tunnel del bypass ferroviario, i residenti segnalano da giorni l’emissione ripetuta di dense nuvole di polvere provenienti dal cantiere. Polvere che entra nelle case, si deposita sui balconi, viene respirata da famiglie, bambini, anziani.

Di tutto questo, nessuna comunicazione preventiva è mai arrivata dal Comune di Trento. Nessun avviso ai residenti sull’inizio dei lavori. Nessun piano informativo. Nessun aggiornamento. Solo un silenzio assordante, indegno di un’amministrazione che pretende di essere trasparente e attenta alla salute dei cittadini.

Le segnalazioni da parte dei residenti sono state numerose. Le promesse di sopralluoghi della polizia locale, altrettante. Ma ciò che serve non sono le promesse: serve una sorveglianza costante, efficace, non episodica. Serve sapere se in quel cantiere sono attivi sistemi per abbattere le polveri, se si utilizza l’acqua per la bagnatura, se si rispettano i protocolli ambientali e sanitari. Perché, al momento, le immagini e le testimonianze raccontano tutt’altro.

La verità è che i cantieri del bypass, più che un’opera pubblica, stanno diventando una zona franca: senza trasparenza, senza controllo, senza tutela per chi vive accanto. E questo è inaccettabile.

Generazione Trento chiede immediata chiarezza:

• Una comunicazione ufficiale sullo stato dei lavori e sulle misure di mitigazione previste.

• Un sopralluogo pubblico e documentato.

• Un piano di monitoraggio e sorveglianza che sia permanente, non su richiesta.

• Un’assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione comunale.

Non lasceremo che la salute venga messa sotto terra insieme ai binari. E non permetteremo che i quartieri diventino discariche di polveri in nome di un’opera mai discussa, mai condivisa, e sempre più imposta.

*

Generazione Trento

Martina Margoni

Claudio Geat