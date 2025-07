CARABINIERI – TRENTO * MADONNA DI CAMPIGLIO: «GUIDA AMBIENTALE MULTATA CON 600 EURO PER ACCOMPAGNAMENTO ABUSIVO, SANZIONATA ANCHE L’AGENZIA TURISTICA»

10.38 - giovedì 17 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La scorsa settimana, nell’ambito dei controlli periodici volti a garantire la sicurezza e la corretta regolamentazione delle attività escursionistiche in alta montagna, la Squadra di Soccorso Alpino dei Carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio ha contestato a una Guida Ambientale Escursionistica (GAE) una contravvenzione amministrativa per esercizio abusivo dell’attività di accompagnamento.

Gli operanti infatti, durante una attività di perlustrazione in alta quota sui sentieri delle dolomiti di Brenta, si sono imbattuti in un gruppo di 11 escursionisti italiani che stava camminando lungo il sentiero 318 della Società Alpinistica Trentina (SAT), in direzione del Rifugio Brentei. A quel punto, i militari della Squadra di Soccorso Alpino della Stazione di Madonna di Campiglio hanno deciso di procedere alla identificazione e al controllo della Guida Ambientale Escursionistica (GAE) che conduceva il gruppo di turisti, riscontrando come la stessa fosse sprovvista del titolo di “Accompagnatore di Media Montagna” previsto per legge, il quale viene rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento dopo aver frequentato un corso di formazione e superato un esame teorico-pratico.

La Guida Ambientale Escursionistica è stata pertanto contravvenzionata con una sanzione amministrativa pari a 600 euro, ai sensi dell’articolo 47 della Legge Provinciale nr 20 del 23 agosto 1993 e identica sanzione è stata applicata anche all’agenzia turistica di Bologna che aveva organizzato tale escursione pubblicizzando la stessa on line ad un prezzo di euro 210 a partecipante.

L’attività di controllo dei sentieri di alta montagna proseguirà anche nelle prossime settimane con pattuglie dedicate, al fine di prevenire comportamenti pericolosi o scorretti da parte dei vari turisti e garantire a tutti gli amanti della montagna di godere un periodo di vacanza in totale sicurezza e tranquillità.