FUNIVIE BUFFAURE (TN) * STAGIONE ESTIVA 2025»: «+3% DI PASSAGGI RISPETTO AL 2024 E 4 MILA LIBRETTI VENDUTI LUNGO I SENTIERI TEMATICI»

Si chiude un’altra estate di grande soddisfazione in Buffaure, con oltre il 3% in più di passaggi rispetto al 2024 e oltre 4.000 libretti venduti lungo i sentieri tematici, a conferma di un consolidato trend positivo che caratterizza la destinazione da quando è stato intrapreso il percorso di rinnovamento dell’area attraverso la creazione di originali proposte di richiamo, tanto che l’incremento sale al +20% in rapporto al 2022.

E si festeggia domenica 21 settembre con un evento speciale. In occasione dell’ultimo giorno di apertura degli impianti di Pozza di fassa, infatti, è in programma una giornata dedicata a famiglie, bambini e appassionati di montagna.

Per l’occasione sarà disponibile un biglietto di andata e ritorno ridotto a 15 euro per gli adulti, mentre i bambini fino a 8 anni potranno salire gratuitamente. E una volta in quota, pop corn, zucchero filato e l’animazione a cura dell’associazione Bambi, oltre alla possibilità di salire in seggiovia fino a Col de Valvacin per incamminarsi lungo le panoramiche creste o riscendere dal divertente Sentiero di TICA-POP, novità dell’estate 2025 che negli ultimi mesi ha conquistato grandi e piccini.

Così come l’unico labirinto in quota delle Dolomiti, animato da illusioni ottiche e suoni magici, che si conferma tra le attrazioni più amate, o il Sentiero Incantato, che accompagna grandi e piccini in un’avventura tra opere di land art, porte magiche, chiavi giganti e scrigni incantati. Ad arricchire ulteriormente la giornata sarà la quarta edizione della “Vertical Buffaure”, corsa in montagna inserita nel circuito “VK Fiemme Fassa Biois” e organizzata dalla Cooperativa Sociale INOUT, in collaborazione con Funivie Buffaure e il Comune di San Jan di Fassa.

Una giornata speciale che unisce natura, sport e divertimento nella incantevole magia della luce settembrina, in attesa di rimettere gli sci ai piedi per l’apertura della stagione invernale, in programma il prossimo 4 dicembre.