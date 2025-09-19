CONSIGLIO PAT * MOSTRA PALAZZO TRENTINI – “ALCIDE DE GASPERI, ALBUM TRENTINO”: «SERVIZIO TRASMESSO DA RAI 2, SU “TG2 ITALIA EUROPA” IL 18/9» (RIVEDI VIDEO)

11.38 - venerdì 19 settembre 2025

Nella puntata del 18 settembre della testata di approfondimento nazionale, la mostra organizzata dalla Presidenza del Consiglio provinciale in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino e la Fondazione trentina Alcide De Gasperi Trento, 18 settembre 2025 – La mostra “Alcide De Gasperi. Album trentino”, ospitata a Palazzo Trentini, è stata protagonista di un servizio andato in onda sulla rubrica TG2 ItaliaEuropa del 18 settembre, a cura del giornalista Nicola Chiarini.

Il servizio ha raccontato la figura dello statista trentino e il legame con la sua terra attraverso l’intervista a Marco Odorizzi, direttore della Fondazione trentina Alcide De Gasperi, che ha illustrato i contenuti e le finalità del percorso espositivo. In collegamento in diretta da Trento è intervenuta anche Elena Tonezzer, curatrice della mostra, che ha accompagnato i telespettatori tra immagini, documenti e testimonianze inedite.

Realizzata dalla Presidenza del Consiglio provinciale in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino e la Fondazione trentina Alcide De Gasperi, la mostra rimarrà aperta fino al 5 ottobre 2025 a Palazzo Trentini (via Manci 27, Trento), tutti i giorni dalle 9 alle 18, con ingresso libero.

Il servizio è disponibile a questo link al minuto 39.