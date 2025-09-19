CONSIGLIO PAT * MOSTRA PALAZZO TRENTINI – “ALCIDE DE GASPERI, ALBUM TRENTINO”: «SERVIZIO TRASMESSO DA RAI 2, SU “TG2 ITALIA EUROPA” IL 18/9» (RIVEDI VIDEO)

Nella puntata del 18 settembre della testata di approfondimento nazionale, la mostra organizzata dalla Presidenza del Consiglio provinciale in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino e la Fondazione trentina Alcide De Gasperi Trento, 18 settembre 2025 – La mostra “Alcide De Gasperi. Album trentino”, ospitata a Palazzo Trentini, è stata protagonista di un servizio andato in onda sulla rubrica TG2 ItaliaEuropa del 18 settembre, a cura del giornalista Nicola Chiarini.
Il servizio ha raccontato la figura dello statista trentino e il legame con la sua terra attraverso l’intervista a Marco Odorizzi, direttore della Fondazione trentina Alcide De Gasperi, che ha illustrato i contenuti e le finalità del percorso espositivo. In collegamento in diretta da Trento è intervenuta anche Elena Tonezzer, curatrice della mostra, che ha accompagnato i telespettatori tra immagini, documenti e testimonianze inedite.
Realizzata dalla Presidenza del Consiglio provinciale in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino e la Fondazione trentina Alcide De Gasperi, la mostra rimarrà aperta fino al 5 ottobre 2025 a Palazzo Trentini (via Manci 27, Trento), tutti i giorni dalle 9 alle 18, con ingresso libero.
Il servizio è disponibile a questo link al minuto 39.