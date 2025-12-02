FONDAZIONE MUSEO STORICO / TRENTINO * “NOVECENTO TRENTINO ’14 ’72”: «IL NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO, VENERDÌ 12/12 ORE 18.00»

15.39 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Venerdì 12 dicembre alle ore 18. IL NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO “NOVECENTO TRENTINO ’14 ’72” INAUGURA.

Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 18 la Fondazione Museo storico del Trentino apre il suo nuovo spazio espositivo permanente “Novecento Trentino ’14 ’72” situato nel cuore di Trento, accanto al Castello del Buonconsiglio, in via Torre d’Augusto 39, che va ad aggiungersi agli altri luoghi espositivi gestiti dalla Fondazione (Le Gallerie, Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, Spazio De Gasperi, Forte di Cadine).

Con “Novecento Trentino ’14 ’72” il patrimonio della Fondazione esce dagli archivi e dai depositi: oggetti, foto, filmati e testimoni ci parlano degli anni che vanno dalla prima guerra mondiale al secondo Statuto di autonomia, un periodo di cambiamenti cruciali. Nel primo fine settimana di apertura (sabato 13 e domenica 14 dicembre) l’ingresso sarà gratuito e sono previste frequenti visite guidate gratuite, nonché attività per famiglie da svolgere autonomamente.

Dal diario di un soldato alla fisarmonica di un emigrato, dal busto di un imperatore alle videointerviste dei testimoni del Novecento. Gli oggetti parlano e le storie di ieri diventano chiavi per comprendere la realtà di oggi.

Nell’esposizione permanente “Novecento Trentino ’14 ‘72” la Fondazione Museo storico del Trentino presenta al pubblico le sue collezioni, dalle più antiche, raccolte in oltre cento anni di vita del Museo, fino agli archivi più recenti, come film di famiglia, videointerviste e database digitali.

Il percorso si apre con la Grande Guerra, evidenziandone l’impatto sulla popolazione e sul territorio. Segue il periodo tra le due guerre, con la ricostruzione e il ventennio fascista. La terza sezione racconta la partecipazione trentina alla seconda guerra mondiale, l’occupazione tedesca, i bombardamenti e la Resistenza.

Il percorso si chiude con le trasformazioni politiche, sociali ed economiche dal 1945 al 1972, con particolare attenzione alle vicende dell’autonomia.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 12 dicembre alle ore 18, mentre nel primo fine settimana di apertura (sabato 13 e domenica 14 dicembre) l’ingresso sarà gratuito e sono previste frequenti visite guidate gratuite e attività per famiglie da svolgere autonomamente.

“Novecento trentino ’14 ’72” il nuovo spazio espositivo permanente della Fondazione Museo storico del Trentino è in via Torre d’Augusto 39 a Trento (accanto al Castello del Buonconsiglio) e sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18.

La visita potrà essere accompagnata da un’app con un’audioguida in tre lingue (italiano, inglese, tedesco), scaricabile gratuitamente all’ingresso o sul sito della Fondazione Museo storico del Trentino (www.museostorico.it).