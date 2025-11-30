FMPI – FEDERAZIONE MEDIE E PICCOLE IMPRESE TN-AA * CONVEGNO NAZIONALE: «SICUREZZA SUL LAVORO, PRESENTATO A ROMA IL MANUALE DI ANDREA MERLER»

12.47 - domenica 30 novembre 2025

Al convegno nazionale della Federazione Medie e Piccole Imprese, svoltosi a Roma dal 27 al 29 novembre è stata presentata un’importante novità nel campo della sicurezza sul lavoro, il libro “Manuale della sicurezza sul lavoro” scritto dal Trentino Andrea Merler. L’opera, concepita per fornire linee guida pratiche e aggiornate, rappresenta un contributo significativo per le aziende e i professionisti del settore.

La Presidente Nazionale della Federazione, Antonina Terranova, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando l’importanza di una cultura della sicurezza all’interno delle imprese. In un gesto simbolico di supporto alla formazione e alla responsabilità nel campo della sicurezza, la presidente ha deciso di donare copie del manuale alle sedi territoriali e ai centri di formazione di diretta emanazione della Federazione.

Il dott. Andrea Merler, autore del manuale e professionista esperto in materia di sicurezza, ha salutato i partecipanti al convegno con un video messaggio. Nel suo intervento, Merler ha spiegato il lavoro che ha portato alla scrittura del libro, condividendo la sua esperienza maturata negli organi di vigilanza. Ha enfatizzato l’importanza di avere risorse accessibili e pratiche per aiutare le imprese a migliorare le loro pratiche di sicurezza e proteggere i lavoratori.

Il “Manuale della sicurezza sul lavoro” si propone come strumento per affrontare le sfide quotidiane in materia di sicurezza, offrendo indicazioni chiare e utili per la gestione degli ambienti di lavoro. La Federazione Medie e Piccole Imprese continua il suo impegno nella promozione di una maggiore consapevolezza e formazione sulla sicurezza, con l’obiettivo di garantire un futuro più sicuro per tutti i lavoratori.

Salvatore Grimaldi Segretario Nazionale

Presidente Federazione Medie e Piccole Imprese del Trentino Alto Adige