FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO * AUTOSTRADA A22 – CASELLI DI ALA-AVIO ED AFFI: «TAMPONAMENTO TRA AUTO E CAMION, TRE FERITI E PESANTI I DISAGI ALLA VIABILITÀ»

11.27 - lunedì 8 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Un violento tamponamento, che ha interessato un’auto e un mezzo pesante, si è verificato questa mattina sulla A 22, al km 199 in direzione sud, tra i caselli di Ala-Avio ed Affi. L’impatto è avvenuto in territorio veneto, ma ad intervenire sono stati i vigili del fuoco volontari di Avio, allertati alle 9:02.

I vigili del fuoco volontari trentini sono stati impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi. Sul posto anche un’ambulanza della Stella d’Oro Bassa Vallagarina, oltre alla polizia stradale, agli ausiliari dalla viabilità della A 22 e al corpo permanente di Trento. A seguito dell’incidente tre persone sono rimaste ferite. Pesanti i disagi alla viabilità.